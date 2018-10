0 CONDIVISI Condividi Tweet

The Possession of Hannah Grace è il nuovo film horror della Screen Gems a tema esorcismi, possessioni demoniache e vessazioni psicologiche. Negli Stati Uniti dicono che abbia tutte la carte in regola per essere considerato un film maledetto. Ma di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci? L’idea alla base di questo progetto è un horror realizzato con budget contenuto ma capace di creare un immaginario di grande impatto per puntare ad incassi stellari.

The Possession of Hannah Grace, regista e attori

La Screen Gems è famosa per operazioni del genere (i recenti Slender Man e Man in the Dark) e The Possession of Hannah Grace non sembra essere da meno. Il film è diretto da Diederik Van Rooijen, regista olandese al quale si deve soprattutto la serie tv Penoza, diventata oggetto di remake con Red Widow per la ABC. Van Rooijen ha anche realizzato il mystery Daylight e il thriller Taped. La sceneggiatura arriva invece da Brian Sieve, specialista del settore brividi a buon mercato. Sono suoi gli script di Boogeyman 2 e della serie tv Scream.

The Possession of Hannah Grace, la trama

Come suggerito dal trailer ufficiale, il fulcro del film è l’esperienza della giovane dottoressa Megan Reed, interpretata dalla Shay Mitchell di Pretty Little Liars. Durante un turno in obitorio, le arriva il cadavere sfigurato di una donna. È quello di Hannah Grace, una ragazza che ha perso la vita durante uno sconvolgente esorcismo.

Ma il rito non è stato portato a termine dal prete che se n’è occupato. E a farne le spese è la malcapitata Megan, già vittima dei suoi traumi del passato. Mentre terribili visioni iniziano a tormentarla, la giovane protagonista sospetta che il corpo della povera Hannah possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

The Possession of Hannah Grace uscita Usa il 30 novembre

Cadaver (questo era il più efficace titolo scelto inizialmente dai produttori della Broken Road Productions) arriverà nei cinema americani il 30 novembre, distribuito da Sony Pictures. Le sensazioni ricevute dal first look sono quelle di un déjà-vu tra il classico di William Friedkin e le sue ramificazioni moderne come The Exorcism of Emily Rose e Liberaci dal male. Senza dimenticare la fascinazione da morgue di Autopsy.

Jumpscare a rotta di collo e una storia trita che rischia di non tirare fuori tutto il potenziale suggestivo di cui sembra capace potrebbero essere i difetti di questo prodotto. Forse, però, se non si hanno troppo pretese, la vicenda qualche carta da giocare ce l’ha. Al momento non sappiamo ancora se e quando potrebbe arrivare nelle sale italiane.