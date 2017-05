73 CONDIVISI Condividi Tweet

The Wizard of Lies è il nuovo tv movie targato HBO. Alla premiere newyorkese del film, diretto da Barry Levinson (premio Oscar per Rain Man – L’uomo della pioggia), i due protagonisti hanno dominato il red carpet: lo straordinario Robert De Niro e un’inedita, bellissima e affascinante Michelle Pfeiffer. Per questo progetto hanno interpretato una coppia discussa e controversa: il broker Bernie Madoff e sua moglie Ruth.

Ispirato al libro della reporter Diane Henriques, il film ricostruisce la vera storia di Madoff, l’artefice della più grande frode della storia finanziaria americana. Già presidente del Nasdaq, il “mago” di Wall Street venne clamorosamente arrestato nel 2008 (e poi condannato a 150 anni di carcere) con l’accusa di avere messo in piedi un gigantesco “schema Ponzi”, con cui riuscì a truffare i suoi clienti portandogli via circa 65 miliardi di dollari.

The Wizard of Lies, la vera storia di Bernie Madoff

Ruth fu sempre al suo fianco, ignara della truffa piramidale messa in piedi dal marito. L’arresto e lo smascheramento hanno gettato in profonda crisi la loro famiglia, sulla quale si sono poi abbattute altre sventure: nel 2010 il figlio Mark si è tolto la vita, mentre nel 2014 il primogenito Andrew è morto a 46 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro.

“Ho avuto molta esitazione dopo aver accettato di girare questo film”, ha raccontato Pfeiffer a Variety. “È successo quando ho compreso appieno la portata dell’interpretare una persona reale ancora in vita che ne ha passate così tante, dal trauma alla perdita ed è stata continuamente una vittima”. L’attrice non voleva contribuire alla sofferenza del personaggio, così è stata Levinson a doverla convincere: “Abbiamo discusso molto su quanto fosse importante la morale della storia: Ruth e la sua famiglia sono vittime in questa faccenda”.

De Niro e Pfeiffer coppia da Oscar

De Niro ha ammesso candidamente di non aver capito fino in fondo che tipo di persona sia Madoff. “Ognuno ha le proprie ragioni e lui ha avuto le sue”, ha spiegato. “Non so se qualcuno riuscirà mai a capirlo. Forse un giorno scriverà un libro e spiegherà la sua logica, ma al momento di girare ogni scena, mi sono limitato a seguire il compito che mi era stato assegnato”. The Wizard of Lies sarà trasmesso negli Usa da HBO il 20 maggio.