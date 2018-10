0 CONDIVISI Condividi Tweet

This Is Maneskin arriva al cinema in un’unica data: mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 20:30. Un’uscita davvero particolare questa del docu-film dedicato al gruppo rivelazione di X Factor 11. L’evento sarà presentato proprio dalla giovanissima band romana, che si esibirà in una performance live al TSC di Parco de’ Medici a Roma. Il loro show sarà trasmesso contemporaneamente in diretta streaming in tutti i The Space Cinema che aderiscono all’iniziativa.

This Is Maneskin cinema nei quali vedere il docu-film

Distribuito da Vision Distribution, This Is Maneskin è anche l’occasione per celebrare il primo vero progetto discografico di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, il loro primo disco Il ballo della vita. Come suggerito dalle indiscrezioni circolate sul film e dal trailer ufficiale, vedremo i quattro nel loro lato più intimo e nascosto. Soltanto grazie alle loro sfuriate sul palco, sarà possibile gustare quel mix di indie rock, reggae e pop che ha stregato Manuel Agnelli al talent di Sky. Per assaporarlo live, bisognerà poi aspettare il tour vero e proprio (che è già sold out) che comincia il 10 novembre dal Mamamia di Senigallia.



Ecco l’elenco delle multisale UCI che proietteranno This Is Maneskin il 24 ottobre.

