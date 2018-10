0 CONDIVISI Condividi Tweet

This Is Maneskin è il film sulla band rivelazione di X Factor. Un documentario musicale di 65 minuti firmato da YouNuts, il duo composto dai videomaker Niccolò Celaia e Antonio Usbergo. A YouNuts si devono i video di autentici fenomeni pop come Jovanotti, Thegiornalisti, Gemitaiz, Marracash, Motta, Lorenzo Fragola e tanti altri.

I due registi hanno girato un collage mai realizzato prima d’ora. Il loro montato ripercorre la breve ma intensa vita artistica del gruppo romano, per comprenderne le emozioni, le tensioni e il talento.

I Måneskin raccontano i Måneskin: un film a quattro voci e otto mani in cui i ragazzi, non ancora ventenni, si presentano, si rivelano, si mettono in scena per raccontare la propria personalità, tra esperienze, sogni, conflitti e la spasmodica voglia di esprimersi attraverso la musica per dimostrare chi sono. Hanno scelto di farlo in un periodo cruciale della loro ancora breve carriera, durante la genesi del primo disco d’inediti.

Lontano dai riflettori ma al centro della pressione creativa delle aspettative che il mondo della musica riversa su di loro: dalle selezioni di X Factor al primo tour, il documentario segue i componenti della band nelle fasi più delicate del lavoro creativo e mentre stringono in modo indissolubile i loro rapporti di amicizia e imparano a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre.

This Is Maneskin film sulla band di X Factor

La formula in cui il film arriva al cinema è molto particolare. Il documentario uscirà il 24 ottobre alle 20.30 e la band presenterà in data unica il docu-film, suonando i brani del loro primo album, Il ballo della vita, live in tutti i cinema. Per saperne di più, ecco in quali cinema arriverà il film e il suo trailer ufficiale, lanciato su YouTube da Vision Distribution.