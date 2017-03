1 CONDIVISI Condividi Tweet

Da Berlino arrivano i primi scatti di una Tilda Swinton irriconoscibile sul set di Suspiria, remake del capolavoro di Dario Argento che quest’anno compie quarant’anni. Diretto da Luca Gudagnino, il film è una versione “reinventata” dell’horror: l’attrice inglese, infatti, dovrebbe interpretare l’iconica vicedirettrice Madame Blanc e invece è stata trasformata in uomo anziano, con cappello e cappotto di astrakan, occhiali e una sciarpa marrone.

Il film “è ambientato nella Berlino del 1977, quando la città era divisa tra l’Est e l’Ovest”, ha spiegato Guadagnino in un’intervista a Variety. “È un film sul senso di colpa e sulla maternità. Non ci sono colori primari nella gamma di colori che utilizzeremo nella direzione della fotografia, al contrario dell’originale. Sarà freddo, inquietante e molto dark”. Proprio come le immagini della bella Tilda.

Tilda Swinton irriconoscibile sul set di Suspiria

Swinton, abile trasformista che spesso gioca con il proprio aspetto androgino (memorabili in tal senso le sue performance in Doctor Strange, Grand Budapest Hotel e Snowpiercer), è attrice feticcio e musa di Guadagnino, che l’ha già diretta in A Bigger Splash, Io sono l’amore e The Protagonists. Le riprese di Suspiria si sono svolte tra ottobre e dicembre del 2016 e sono state completate in queste settimane a Berlino. Guadagnino è reduce dal successo di Chiamami con il tuo nome, per molti in odore di Oscar 2018.