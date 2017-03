0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con l’uscita nelle sale cinematografiche del film La bella e la bestia (Beauty and the Beast) ecco che si ritorna a parlare dei tanti live action in programma per la Disney nei prossimi anni e su cui si è già all’opera. Tra questi è già il lavorazione Dumbo che verrà diretto dal grande regista Tim Burton.

Burton non è nuovo nel genere. Ha già diretto due live action per la Disney: Alice in Wonderland e Alice atrraverso lo Specchio. Tutti conosciamo Burton e il suo genio nell’essere regista, sceneggiatore, produttore, scrittore, disegnatore e animatore. È questa sua arte che si esprime a tutto tondo a renderlo tra i più innovativi e brillanti registi nel panorama cinematografico mondiale. Cresciuto a pane e Disney toccherà nuovamente a lui dirigere uno tra i più famosi classici della casa di produzione più amata da grandi e bambini.

Tim Burton e la scelta del cast

Non abbiamo dubbi che Burton saprà trovare il modo di far volare un elefantino anche nel live action ma non conosciamo ancora molti aspetti di un progetto ancora nell’obra. Sicuramente troveremo nel cast una delle attrici che lo hanno accompagnato in diversi dei suoi film: Eva Green. All’attrice andrebbe il ruolo di una trapezista che lavora nel circo in cui Dumbo viene imprigionato.

Ma il cast si arricchirà anche di una grande star: Danny De Vito che abbiamo già visto nelle vesti di Pinguino in Batman Returns di Tim Burton. La major è ancora in trattative per gli altri attori di cui non sappiamo nulla di certo. Molti parlano anche della partecipazione di Johnny Deep, ma per adesso sono solo voci legate al grande sodalizio artistico creato negli anni tra i due artisti.

A quanto pare la pellicola sarà una trasposizione precisa del film del 1941. Probabilmente però rientreranno nuovi personaggi nella vicenda e verrà inserita una famiglia che avrà a che fare con l’elefantino prodigio.

Non ci resta che aspettare altre news e scoprire come il regista gotico per eccellenza racconti di emarginazione e solitudine (i temi cardine della sua filmografia) attraverso una storia poetica, dolce e intrisa di sogni e voglia di libertà.