James Cameron ha raccontato per la prima volta una serie di scoperte fatte durante Titanic e la scalinata del relitto ricostruita per il suo colossal è una di queste. A vent’anni dall’uscita del film, il regista continua a celebrarne l’anniversario svelando curiosi aneddoti legati alla sua lavorazione.

Cameron ha collaborato con National Geographic per realizzare un documentario dedicato alla realizzazione del cult movie con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose.

Dopo che ha rivelato perché Jack doveva morire in un’intervista a Vanity Fair America, il regista ha rievocato il lavoro certosino fatto sul set con lo scenografo Peter Lamont e il team degli effetti speciali. Il prezioso contributo dato dalla troupe ha infatti permesso di capire alcuni dettagli della tragedia accaduta durante il fatale viaggio inaugurale nella notte tra il 14 ed il 15 aprile 1912.

Cameron ha spiegato di aver fatto ricostruire l’imponente scalinata presente all’interno del transatlantico seguendo i piani originali. La nave era stata disegnata da William Pirrie, presidente della Harland and Wolff, e dall’architetto Thomas Andrews, che era il capo progettista. Il costo finale dell’imbarcazione fu di 7,5 milioni di dollari del 1912, equivalenti a 180 milioni di dollari del 2012.

Titanic e la scalinata del relitto: un mistero risolto

Quando vennero realizzate le sequenze dell’affondamento, Cameron dovette affrontare un duro incidente durante i ciak. Il legno si staccò inaspettatamente dalla base in acciaio, iniziando a galleggiare e colpendo due controfigure. “Fortunatamente non si sono fatti male ma è stato un momento piuttosto pauroso”, ha raccontato il regista.

“Quando è stato trovato il relitto, non c’era la scalinata e si è pensato che fosse stata mangiata dai molluschi. Ma non riuscivamo a capire perché tutte le colonne e i pannelli in legno fossero ancora presenti”, ha spiegato. Quando, grazie agli strumenti usati per esplorare le profondità marine, si è indagato ulteriormente senza riuscire a trovare segni dei resti delle scalinate, la scoperta era stata fatta: probabilmente era accaduto come sul set. “È stato un momento interessante in cui l’arte ha replicato la vita reale. Se non avessimo realizzato il film non penso saremmo arrivati a quella risposta”.