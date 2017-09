27 CONDIVISI Condividi Tweet

Tom Cruise accusato dell’incidente mortale avvenuto sul set di Barry Seal. I familiari di Alan Purwin e Carlos Berl hanno dichiarato l’attore “parzialmente responsabile” del disastro aereo avvenuto durante le riprese. Uno schianto che è costato la vita allo stuntman fondatore e al pilota presidente della Helinet Aviation.

La troupe di Barry Seal – Una storia americana, al cinema dal 14 settembre, stava girando alcune riprese in Colombia quando i due sono deceduti in seguito allo schianto del piper su cui viaggiavano.

Action thriller diretto da Doug Liman (Edge of Tomorrow – Senza domani), Barry Seal è ispirato alla vera storia del pilota americano famigerato corriere della droga. Catturato da una divisione ombra del governo mentre trasporta casse di AK-47 e cocaina, riesce a scampare l’arresto accettando di guidare sotto copertura una delle più importanti operazioni della CIA: sabotare il governo sandinista in Nicaragua.

Secondo l’accusa, Cruise e Liman avrebbero delle specifiche responsabilità nell’incidente mortale che ha ucciso i due piloti e gravemente ferito Jimmy Lee Garland, un terzo stunt. L’attore e il regista avrebbero chiesto un numero imprecisato di scene di volo noncuranti dell’alto rischio che ne sarebbe potuto derivare.

Nel documento in possesso dei familiari, pubblicato dal magazine People, si legge che l’eccessiva domanda di voli “ha provocato un aumento del monte ore di lavoro al giorno e un allungamento dei giorni di ripresa” rispetto a quanto stabilito.

Non a caso i familiari di Purwin hanno citato nella documentazione una frase del pilota. Mentre era in fase di preparazione delle riprese, lo stunt aveva definito Barry Seal come “il film più pericoloso nel quale mi sia mai imbattuto”. Purwin non era certo uno sprovveduto alle prime armi. Aveva lavorato come pilota in numerose produzioni di Hollywood come Jurassic World, Zero Dark Thirty e Proposta indecente.