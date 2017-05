107 CONDIVISI Condividi Tweet

Tom Cruise conferma Top Gun 2 e rivela che Maverick è pronto a volare di nuovo. Il sequel del cult movie diretto da Tony Scott nel 1986 avvierà le riprese il prossimo anno. La notizia è arrivata direttamente dall’attore, intervistato al programma Sunrise della tv australiana Seven Network. Il divo ha risposto con entusiasmo alla domanda clou dei conduttori David Koch e Samantha Armytage.

“È vero, probabilmente inizieremo a girare l’anno prossimo”, ha detto Cruise, al cinema dall’8 giugno con La mummia. Scoppiando a ridere e in preda all’eccitazione, Tom ha aggiunto: “Sta succedendo. Siete le prime persone alle quali lo sto dicendo. Succederà davvero”. Il plot era già stato anticipato nel 2015 dal produttore David Ellison di Skydance.

Sarà ambientato “nel mondo in cui viviamo oggi”, caratterizzato dalla “tecnologia dei droni” e dai “soldati di quinta generazione”. Il sequel racconterà “la fine di un’era di combattimenti e piloti da caccia e cos’è diventata oggi quella cultura”.

Tom Cruise conferma Top Gun 2

Come scritto qualche tempo fa dal Daily Mail, la sceneggiatura del film sarà di Justin Marks, autore dello script di Il libro della giungla. “Non si può fare Top Gun senza Tom Cruise”, aveva poi confermato a Entertainment Weekly Jerry Bruckheimer, il co-produttore del film insieme al compianto Don Simpson.

D’altronde quando Tom Cruise racconta Top Gun e i suoi aneddoti, lo fa sempre con grande orgoglio. Per prepararsi alla parte dovette affrontare allenamenti massacranti. Senza considerare che per guidare la Kawasaki del film, prese lezioni di moto perché non aveva mai guidato prima di allora. Una fatica ben ricompensata: Top Gun è un film che ha fatto sognare intere generazioni. Take My Breath Away di Giorgio Moroder e Berlin vinse l’Oscar per la miglior canzone e ancora oggi è una delle love song più amate e ricordate dal pubblico. Mentre il l’American Film Institute ha inserito “Sento il bisogno, il bisogno di velocità!” tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! “I’m gonna start filming it probably in the next year”. #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4 — Sunrise (@sunriseon7) 23 maggio 2017