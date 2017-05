60 CONDIVISI Condividi Tweet

Bastano una moto e una serie di stunt spericolati per mandare la città in delirio: Tom Cruise gira Mission: Impossible 6 per le strade di Parigi e fa il pieno di fan. Senza casco in sella a una moto per le strade che costeggiano l’Opera, l’attore non si è avvalso dell’aiuto di una controfigura (come è sua consuetudine) e ha voluto realizzare personalmente le scene più pericolose del film diretto da Christopher McQuarrie.

Tornato a vestire i panni dell’agente Ethan Hunt dopo il clamoroso successo di Rogue Nation (683 milioni di dollari incassati in tutto il mondo), il divo di Hollywood si è allenato duramente per il nuovo capitolo del franchise action spy. Come rivelato da McQuarrie, stavolta Hunt sarà alle prese con vicissitudini personali completamente diverse rispetto al passato. L’unica costante sarà l’azione mozzafiato, marchio di fabbrica della saga.

Tom Cruise gira Mission: Impossible 6: il video

La forma fisica di Cruise è al top proprio per i primi ciak. Lo dimostrano le sequenze straordinarie testimoniate in questo video condiviso online. Tra imbracature che lo hanno sospeso nel vuoto e inseguimenti in sella a un bolide a due ruote, Tom ha incantato i tanti curiosi accorsi sul set. Il film arriverà nella sale il 27 luglio 2018 e nel cast ci saranno anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby e Henry Cavill.