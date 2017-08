0 CONDIVISI Condividi Tweet

Viene considerato tra i sovrani degli action movies e, nonostante sappiamo bene che da sempre ama girare senza stuntman, per la prima volta siamo costretti ad annunciare Tom Cruise infortunato sul set dell’ultimo capitolo di una delle sue saghe più celebri: Mission Impossible 6!

Tom Cruise infortunato sul set di MI6: paura tra i fan

Il video che gira in rete mostra il nostro eroe alle prese con un avventuroso (e gigangesco) salto da un palazzo. Le riprese sono ambientati a Londra (ma la pellicola sarà ambientata anche a Parigi, la Nuova Zelanda ed il Cremlino) e la scena prevedeva che l’attore sarebbe dovuto atterrare sull’edificio di fronte grazie al supporto dei cavi che lo sostenevamo.

Purtroppo, però, qualcosa è andato storto durante l’esecuzione dell’acrobazia, ed ecco Tom Cruise infortunato davanti alle telecamere. L’impatto è stato abbastanza violento, e dalle scene – riprese da qualche assistente della troupe e diffuse successivamente online – si vede l’attore alle prese con un brutto colpo, e la sua reazione fisica. In piedi sul tetto, infatti, zoppica vistosamente.

Guarda il video dell’incidente di Tom Cruise sul set del sesto capitolo delle avventure di Ethan Hunt

Nulla di eccessivamente grave e, tutto sommato, per un action hero come lui di ben 55 anni (di cui quasi 30 di carriera) in un certo senso si tratta qualcosa che sarebbe potuto succedere, ad un certo punto, soprattutto perché, come precedentemente citato, il protagonista di Top Gun ama girre le scene in gran parte senza controfigure.

Di Mission:Impossibile 5 ricordiamo, ad esempio, la rocambolesca sequenza in cui l’attore rimane appeso ad un elicottero: anche quel caso, Cruise ha rifiutato di avere uno stunt-man e ha optato per l’effetto più realista possibile.

Una scelta rischiosa che, come sappiamo da un caso come quello del grave incidente sul set di The Walking Dead – in cui la controfigura è morta – non è fatta a cuor leggero.

Forza Tom, rimettiti presto!