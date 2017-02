1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dal cinema alla letteratura: Tom Hanks diventa scrittore. L’attore due volte premio Oscar debutta in libreria con una raccolta di racconti brevi intitolata “Uncommon Type: Some Stories”. Il libro uscirà il 24 ottobre e sarà pubblicato dall’editrice Knopf. Si tratta di una seire composta da 17 storie, ciascuna delle quali scritta in luoghi differenti del mondo e con una macchina da scrivere diversa.

Hanks, reduce dal successo di Sully di Clint Eastwood, è un collezionista di vecchie macchine per scrivere che hanno fatto la storia della letteratura e ne possiede oltre un centinaio, dalla Lettera 22 alla Olympia. Tra i soggetti che ha affrontato nel suo esordio da scrittore, ci saranno le storie di un immigrato appena arrivato a New York da un Paese in guerra, di un giocatore di bowling che diventa una celebrità e di un eccentrico miliardario.

Tom Hanks diventa scrittore: com’è nata la sua passione?

La sua passione per la scrittura è nata tanti anni fa, ma soltanto nel 2015 ha trovato una forma compiuta. È stato in quel periodo che ha cominciato a lavorare alle sue storie. “Nei due anni in cui ho lavorato a queste storie ho girato dei film a New York, Berlino, Budapest e Atlanta, e ho scritto in tutte queste città”, ha spiegato. “Ho scritto negli hotel durante i press tour. Ho scritto in vacanza. Ho scritto in aereo, a casa e in ufficio. Quando potevo organizzarmi e mantenere gli impegni, ho scritto ogni mattina dalle nove all’una”. In attesa dell’uscita, vedremo Hanks nel cast di The Circle, al cinema da aprile.