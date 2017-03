0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tom Hanks e Meryl Streep saranno i protagonisti di The Post, il prossimo film di Steven Spielberg incentrato sullo scoop dei Pentagon Papers. Il progetto racconterà il ruolo centrale svolto dal Washington Post nel pubblicare i documenti top-secret del Dipartimento della difesa americano sulle strategie e i rapporti del governo con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967.

Hanks sarà Ben Bradlee, il carismatico direttore del Post, mentre la Streep vestirà i panni di Kay Graham, indimenticabile editrice del giornale, vincitrice nel 1998 del premio Pulitzer per la sua autobiografia, Personal History. Spielberg dirigerà il film su sceneggiatura di Liz Hannah, già nel team creativo della serie tv Ugly Betty. La produzione sarà affidata alla Pascal Pictures di Amy Pascal.

Tom Hanks e Meryl Streep cronisti d’assalto

Streep e Spielberg hanno già collaborato ai tempi di A.I. – Intelligenza artificiale, mentre Hanks e il regista hanno ormai un rapporto di lunga data che ha prodotto film di successo come Salvate il soldato Ryan, The Terminal e il recente Il ponte delle spie. The Post sarà invece il primo film insieme per i due attori. Le riprese inizieranno non appena la Streep avrà concluso il lavoro sul sequel di Mary Poppins e Hanks quello per il thriller fantascientifico The Circle.