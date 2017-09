0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tom Hanks protagonista del remake di Mr. Ove, la commedia svedese di Hannes Holm campione d’incassi in patria. L’attore due volte premio Oscar prenderà il posto di Rolf Lassgård nel rifacimento americano del film, diretto dallo stesso Holm.

Il divo, che prossimamente vedremo con Meryl Streep nel nuovo film di Steven Spielberg sui Pentagon Papers, sarà coinvolto anche come produttore insieme a Gary Goetzman, Rita Wilson e Fredrik Wikström.

Mr. Ove, tratto dal romanzo L’uomo che metteva in ordine il mondo di Fredrik Backman (pubblicato in Italia da Mondadori), racconta la storia di Ove, l’uomo più scontroso di tutto il suo quartiere. La gente lo chiama “un vicino amaro come una medicina”. Dopo aver perso la moglie e il lavoro, si sente terribilmente vecchio e inutile. Passa le giornate a vagare per casa e a tormentare chi parcheggia l’auto fuori dagli spazi appositi o sbaglia a fare la differenziata.

Eppure qualcosa nella sua vita sembra sfuggire all’ordine, non trovare il posto giusto. Burbero e depresso, Ove è arrivato ai 59 anni attendendo solo una cosa: la morte. Ha preparato tutto nei minimi dettagli per l’occasione: ha chiuso l’acqua e la luce, ha pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello. Finché non accade un imprevisto che manda a monte i suoi piani.

Parvaneh, una giovane donna iraniana, si trasferisce con il marito e le figlie proprio di fronte a casa sua. I neo-vicini fanno subito esplodere la sua vita precisa. Tra cassette della posta divelte in retromarce maldestre, bambine che suonano il campanello offrendo piatti di couscous appena fatti, ragazzini che inopportunamente decidono di affezionarsi a lui, Ove deve riconsiderare tutti i suoi progetti. A poco a poco, dietro a quella corazza si scopre un uomo dal gran cuore.

Premiato come migliore commedia agli European Film Awards, Mr. Ove arriverà nei cinema italiani il 19 ottobre. In attesa del remake americano.