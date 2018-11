0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tom Hughes è un attore da tenere a mente. Non solo perché è un It-boy. Ma perché con quella sua aria affascinante e un po’ stropicciata, non si vergogna a mostrare la sua vera identità. Inglese, classe 1985, Hughes è cresciuto a Chester, non lontano dal confine con il Galles.

Un luogo aspro che ha formato il suo carattere. La recitazione è sempre stata il suo sogno. Fin da quando, poco più che diciottenne, ha iniziato a calcare le assi dei teatri nella Jigsaw Music Theatre Company. Nel 2008 si è poi diplomato alla Royal Academy of Dramatic Art e da allora la sua carriera è stata inarrestabile.

Tom Hughes: Victoria e ora Corto Maltese

Hughes sarà Corto Maltese nel film live-action che Christophe Gans sta preparando. Il regista francese ha notato l’attore grazie alla sua serie tv più celebre: Victoria. Hughes interpreta il Principe Albert nel kolossal campione d’ascolti, ispirato alla vita della sovrana che ha dato il suo nome a un’epoca e trasmesso in Italia da Canale 5.

Ma Tom è anche un eccellente musicista. Prima di concentrarsi esclusivamente su cinema e tv, suonava la chitarra nei Quaintways, band indie rock di Chester. Una passione che aveva già abbracciato nella serie Sex & Drugs & Rock & Roll, biopic sulla figura di Ian Dury. In quel caso aveva interpretato Chaz Jankel, il chitarrista e tastierista che nel 1976 creò Ian Dury and The Blockheads.

Tom Hughes questione di tempo per diventare star

Al cinema Hughes non ha ancora sfondato completamente. Il suo ruolo più apprezzato è stato quello in Questione di tempo. A far chiacchierare è stata piuttosto la sua relazione con Jenna Coleman, che in Victoria interpreta proprio la protagonista.

La loro love story pare sia iniziata un paio di anni fa, quando lei si è lasciata con Richard Madden. Tuttavia nessuno dei due ha mai confermato ufficialmente la relazione. Tom, riservatissimo, non ha neanche un account social (a differenza di Jenna, che usa spesso e volentieri Twitter). Disincantato e romantico proprio come Maltese.