Paolo Sorrentino ha scelto: Toni Servillo diventa Silvio Berlusconi per il suo prossimo film, Loro. Il progetto racconterà la figura del Presidente del Consiglio più discusso e controverso della storia repubblicana e del suo “cerchio magico”. A produrlo sarà sempre la Indigo Film, stavolta senza il supporto di Medusa. I casting non sono stati ancora completati ma a breve la produzione dovrebbe dare il via alle riprese.

La notizia giunge proprio nei giorni in cui arrivano dal MIPTV di Cannes le prime immagini di 1993, il sequel della serie 1992 (in onda dal 16 maggio su Sky Atlantic) con Stefano Accorsi, Miriam Leone e Tea Falco. Se nella prima stagione Berlusconi era evocato ma appariva di sfuggita, stavolta sarà un personaggio centrale e ad interpretarlo è Paolo Pierobon (famoso per il ruolo di Filippo De Silva in Squadra antimafia – Palermo oggi).

Intorno al film di Sorrentino c’è ancora la massima segretezza, anche se per molti sarà l’atmosfera da “grande bellezza” a prevalere sulla dimensione politica del leader di Forza Italia. L’unica certezza è che sarà Servillo a vestire i panni dell’ex Cavaliere (e non Massimo Boldi). L’attore casertano ha già messo in mostra classe e istrionismo quando è stato chiamato a ruoli di questo genere, come dimostrano le sue performance nel Divo dello stesso Sorretino (per il quale diventò Giulio Andreotti) e in Viva la libertà di Roberto Andò.