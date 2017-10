10 CONDIVISI Condividi Tweet

Toni Servillo è Silvio Berlusconi nella prima foto di Loro, il biopic di Paolo Sorrentino dedicato all’ex premier. Nello scatto, che arriva dal set toscano del film, l’attore diventa la maschera del leader di Forza Italia così come nel 2008 lo era diventato per il Giulio Andreotti di Il Divo.

Le riprese sono attualmente in corso in una villa privata ad Orbetello e all’Argentario Golf Hotel Resort di Porto Ercole, dov’è stata ricostruita l’ambientazione di Villa Certosa in Sardegna. Berlusconi stesso sarebbe stato disponibile a fornire ulteriori location alla produzione, secondo quanto emerso da un incontro a Palazzo Grazioli tra il regista e il politico.

L’ex Presidente del Consiglio, come riportato da Malcom Pagani su Il Messaggero a fine luglio, sarebbe estremamente lieto della decisione di Sorrentino di girare un film su di lui. La stessa Veronica Lario, ex moglie di Berlusconi, ha dato al regista premio Oscar consigli preziosi e potrebbe addirittura partecipare attivamente al film.

Secondo Fulvia Caprara della Stampa, ci sarebbero stati scambi d’idee, racconti e “il giudizio positivo sul nome di Elena Sofia Ricci, l’attrice che dovrebbe interpretare Veronica Lario sul grande schermo”.

Toni Servillo è Silvio Berlusconi in Loro

Loro racconterà la storia di Silvio Berlusconi ma soprattutto di tutti i personaggi che hanno ruotato negli anni intorno all’ex premier. Dagli amici ai compagni di lavoro, alle ragazze delle cene di Arcore finite poi al centro dei processi. Riccardo Scamarcio sarà Gianpaolo Tarantini, l’imprenditore pugliese condannato in primo grado a 7 anni e 10 mesi per aver organizzato le cene a casa Berlusconi con alcune escort. Era lui a gestire il “giro” di ragazze a pagamento per le feste dell’allora Presidente del Consiglio.

Prodotto da Indigo Film in coproduzione con Pathé, che ne curerà anche le vendite internazionali, il film è stato acquistato da Focus Features e Universal Pictures lo distribuirà in Italia.