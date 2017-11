4 CONDIVISI Condividi Tweet

Tornatore difeso dalle sue attrici dopo le accuse di molestie di Miriana Trevisan. Il regista premio Oscar è finito nella bufera in seguito ad un’intervista della ex showgirl napoletana, che lo ha tacciato di abusi.

Trevisan ha parlato di un episodio accaduto circa 20 anni fa. Al termine di un appuntamento di lavoro, mentre si trovavano nell’ufficio di Tornatore, il regista l’avrebbe spinta contro il muro e le avrebbe messo le mani sul seno, prima che lei potesse divincolarsi e scappare.

Il regista ha replicato a queste affermazioni sostenendo di non averla “mai sfiorata”. “Sono lusingato che una giovane donna si ricordi di me dopo tanti anni”, ha aggiunto Tornatore. “Io rammento solo un incontro cordiale, pertanto respingo le insinuazioni mosse nei miei confronti riservandomi di agire nelle competenti sedi a tutela della mia onorabilità”.

Dopo le accuse di Miriana, il mondo del cinema si è schierato dalla parte del regista. Soprattutto tante attrici hanno difeso “Peppuccio”, dichiarando di non credere alle parole di Trevisan.

Tornatore difeso dalle sue attrici, da Bellucci a Buy

Quando il 7 novembre riceverà dalle sue mani il premio Virna Lisi, Monica Bellucci ha promesso di fare un endorsement pubblico in favore del regista che nel 2000 l’ha diretta in Malèna. “Non riesco proprio a immaginare Tornatore mentre tenta di estorcere un bacio con la forza”, ha commentato invece Claudia Gerini.

“Giuseppe è uno dei più grandi gentiluomini con cui abbia mai lavorato”, ha affermato Margherita Buy. Stessa opinione espressa da Margareth Madè, lanciata dal regista in Baarìa: “Giuseppe è un professionista, un maestro, un grande uomo”. Anche Laura Chiatti ha detto la sua: “È un vero signore e un serio professionista, non vorrei che esplodesse la moda di denunciare dei professionisti seri solo per giustificare il fallimento della propria carriera”. Parere condiviso da Ksenia Rappoport, protagonista di La sconosciuta: “Ormai pare diventato di moda incolpare qualcuno di molestie”.