Tornatore replica alle accuse di molestie che gli sono state mosse da Miriana Trevisan. Ospite di Che tempo che fa su Rai 1, il regista premio Oscar ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che lo ha visto coinvolto. L’autore siciliano è intervenuto al talk per presentare Diario inconsapevole, libro di memorie in cui uno dei più importanti cineasti italiani racconta trent’anni di vita e di cinema.

“Ho la coscienza a posto”, ha detto a Fabio Fazio il regista, puntando il dito soprattutto verso il modo in cui il caso è stata trattato da alcuni tabloid. “Certo, questa esperienza mi ha fatto vivere in una dimensione che non conoscevo”.

Tornatore, già difeso dalle sue attrici, da Monica Bellucci e Claudia Gerini a Margherita Buy e Laura Chiatti, ha sottolineato la perniciosa “spettacolarizzazione” fatta dai media sulla questione. “Scopri grazie a certi metodi di certi organi di stampa, per fortuna non tutti, che sei alla stregua di un assassino e ti ritrovi senza contraddittorio, ma intanto il danno nei tuoi confronti è fatto, e questo è ingiusto, inaccettabile”, ha detto.

“Questo incidente non mi ha ingenerato particolari amarezze o sofferenze. Stupore sì”, ha dichiarato Tornatore. “Una mattina ti svegli, apri il giornale o il computer e scopri di essere un mostro, un molestatore, un violentatore. Poi siccome si fa un uso abbastanza sciolto delle parole, diventi uno stupratore. E scopri tutto questo grazie a certi metodi di certi organi di stampa, non tutti fortunatamente, che non seguono delle regole ortodosse”.

“Perché scrivono che sei un assassino senza ricorrere al contraddittorio? Poi tu ti difenderai se vorrai come vorrai, ma intanto il danno è fatto. Questo è un sistema veramente mostruoso ed è inaccettabile”, ha concluso il regista. L’intervista a Tornatore (che insieme a quella a Silvio Berlusconi ha fatto guadagnare a Che tempo che fa oltre un punto e mezzo di share in più) è disponibile sul sito di RaiPlay.