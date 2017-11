8 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo conosciamo per una delle serie TV più amate della scorsa stagione televisiva, Rocco Schiavone con Marco Giallini, adesso purtroppo si parla di lui per una tragedia che ha riguardato la sua famiglia qualche anno fa: il figlio di Michele Soavi in coma. Il regista ha deciso di sporgere denuncia all’ospedale, ed ecco com’è finita la ficenda.

Il figlio di Michele Soavi in coma: il regista di Rocco Schiavone denuncia l’ospedale in cui è stato ricoverato il ragazzo

Il celebre artista italiano (lo conosciamo, oltre che per Schiavone, anche per titoli televisivi come Questo è il mio paese e Caccia al Re – La narcotici, Adriano Olivetti – La forza di un sogno e Ultimo 4 – L’occhio del falco) ha vissuto un momento di fortissiaangoscia insieme a Heidrun Schleef, sceneggiatrice e madre del 18enne, protagonista di una difficile vicenda ospedaliera.

La tragedia risale a 3 anni fa, quando il ragazzo è stato trasportato con codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma a distanza di quattro giorni da un incidente che aveva fatto con il suo motorino. Il ragazzo, infatti, accusava strani sintomi: febbre alta, difficoltà di espressioen verbale, perdite improvvise di equilibrio.

A causa di un ‘ritardo nelle procedure’, come attesta la sua famiglia, gli infermieri hanno visto andare il figlio di Michele Soavi in coma: il ragazzo avrebbe dovuto avere immediatamente una trasfusione di sangue, che però sarebbe avvenuta dopo più di 12 ore.

La denuncia all’ospedale e le conseguenze dell’azione legale

Ecco perché il regista e la Schleef hanno deciso di sporgere denuncia. Adesso, dopo 3 anni, è venuto fuori che dopo la loro decisione, ben quattro persone, tra medici e infermieri, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver causato all’allora 15enne “un’encefalopatia acuta con danni neurologici di grado permanente”.

La replica ufficiale dell’Ospedale Bambin Gesù è stata la seguente: “Comprendiamo la sofferenza della famiglia ma siamo consapevoli, in coscienza, che al ragazzo sono state assicurate le migliori cure possibili”.

La vicenda, quindi, si risolverà in un’aula di tribunale.