Durante gli Oscar 2018 l’emittente ABC ha lanciato una vera e propria bomba per tutti gli affezionati del piccolo schermo: il primo trailer di Pappa e Ciccia, il revival datato 20 anni dopo le avventure della celebre famiglia Connors!

Preannunciato già dalla divertente reunion tra John Goodman e Sara Gilbert, avvenuta nel 2017, il sequel della celebre serie TV è ormai pronta al debutto. In America andrà in onda dal 27 marzo con il nome di ‘Roseanne’ (nella traduzione italiana ‘Annarosa’), e dalle prime scene si intuisce già che, pur due decadi dopo, lo stile e l’umorismo dei protagonisti e dei loro siparietti non deluderà:

Il revival di Pappa e Ciccia: Il primo trailer

Il video comincia con la mitica protagonista, intenta ad accertarsi che suo marito sia…ancora vivo! Il riferimento, naturalmente, è agli ultimi episodi, in cui si vociferava che Dan, il personaggio interpretato da Goodman, fosse morto.

Nel trailer di Pappa e Ciccia vediamo, inoltre, anche parte del vecchio cast e le new entry, come Harris, la figlia adolescente di Darlene e David – interpretata dall’attrice di Shameless Emma Kenney.

In Italia non sappiamo ancora la data di rilascio, ma una cosa è certa: l’affetto e la nostalgia per questo pezzo di anni ’90 si è fatta sentire non appena abbiamo rivisto le prime scene, quelle prese dalle vecchie stagioni.

Il grande successo di popolo e critica di Pappa e Ciccia

‘Pappa e ciccia’ valse ai suoi protagonisti numerosi riconoscimenti. Roseanne Barr (diventata Annarosa nella versione italiana) vinse un Emmy (su quattro candidature) e strappò un Golden Globe su altre cinque nomination, mentre John Goodman ottenne sette nomination all’Emmy (senza mai vincere) e trionfò con un Golden Globe dopo quattro candidature. Oltre ai figli Darlene (la Gilbert), Becky (Lecy Goranson dalla prima alla quinta stagione, Sarah Chalke dalla sesta alla nona) e D.J. (Michael Fishman), nel cast della sit-com erano presenti anche Laurie Metcalf (vincitrice di diversi Emmy per il suo personaggio di Jackie, la sorella minore di Annarosa) e Johnny Galecki, futura star di Big Bang Theory. Insomma, dopo i revival di 24: Legacy, Prison Break, Una mamma per amica e gli imminenti Twin Peaks e Will & Grace, anche i fan della famiglia più scalcagnata e adorabile dell’Illinois saranno accontentati.