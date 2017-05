0 CONDIVISI Condividi Tweet

Lucas Pavetto ci regala le immagini del film Alcolista in anteprima!

Una pellicola premiatissima dalla critica in moltissimi festival internazionali.

Dal Buffalo International Film Festival al Crystal Palace International Film Festival. Dal Fano International Film Festival al Festival Intenacional de Torremolinos passando per il Sydney Indie Film festival.

Alcolista Trailer Italiano ufficiale online per il thriller drammatico diretto da Lucas Pavetto.

In anteprima le immagini del film Alcolista

In questa prima immagine vediamo il regista Lucas Pavetto con gli attori Gabriella Wright e Bret Roberts. Gli attori interpretano Claire e Daniel e questa è una scena di grande tensione recitativa.

2. Tra le immagini del film Alcolista abbiamo anche questa bellissima foto che vede regista e attore all’opera. Lucas Pavetto dà le direttive registiche a Bret Robetrs su quanto si apprestano a girare.

3. Ecco una delle immagini del film Alcolista che diverrà storica. Immortalati insieme il regista Lucas Pavetto con l’attore americano Bill Moseley cosparso di sangue finto durante le riprese. Una curiosità sul film Alcolista è che Moseley è un veterano dei film Thriller e Horror. Ha girato pellicole come Halloween e Non aprite quella porta.

4. I due attori protagonisti Gabriella Wright e Bret Roberts hanno un feeleng molto intenso sulla scena. Infatti non è la prima volta che recitano insieme. I due attori hanno collaborato anche nel primo successo di Pavetto, The Perfect Husband.

5. L’attore Bret Roberts interpreta Daniel: un alcolista rimasto solo che sta architettando un omicidio.

Il retroscena tramite le immagini del film Alcolista

Nelle prossime immagini del film Alcolista vedremo l’aspetto più tecnico del dietro le quinte del film.

6. In questa foto vediamo Bret dietro la macchina da presa. Non tutti sanno che Bret non è stato scelto a caso per interpretare il ruolo di Daniel. Anche lui infatti ha un passato da alcolista e ha vissuto gli effetti della disintossicazione dall’alcol.

7. Eravate curiosi di sapere come si gira una scena cinematografica in auto? Eccovi accontentati. Le immagini del film Alcolista che vi stiamo proponendo vi danno un quadro del grande lavoro fatto dai tecnici. Macchinisti, operatori, tecnici del suono e direttore della fotografia tutti insieme all’opera per una vera grande sfida.

8. Ecco una delle immagini che vede, oltre al protagonista, Daniel, anche il padre in una delle scene del film.

Le immagini del film Alcolista: il fascino di Bret Roberts

9. Qui sopra abbiamo una delle immagini del film Alcolista più crude. Una scena dalla difficile interpretazione in cui ritroviamo uno straordinario Bret Roberts. Questa non è la recensione di Alcolista e non ci soffermeremo su dettagli di trama. Sicuramente, però, guardando il film, sarà una delle scene più rappresentative dell’opera.

10. Altra inedita immagine che ci rivela Bret durante la lavorazione del film in una delle riprese in auto.

11. Un grande talento e un attore con un grande fascino che non ha nulla da invidiare ai tanti divi di Hollywood. Bret Roberts ci regala un’altra interpretazione nata dal suo più profondo vissuto.

Il film arriva in Italia il 18 maggio distribuito dalla West 46th Films.

Questa giovane società di produzione e distribuzione è attiva a Roma e New York e vede una collaborazione internazionale. Ciò mira a riportare nel nostro Paese artisti che lavorano in America investendo e scomettendo sul cinema indipendente.