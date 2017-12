33 CONDIVISI Condividi Tweet

Altre tre donne accusano Dustin Hoffman di molestie. La denuncia arriva dalle pagine di Variety, che ha raccolto le testimonianze di Cori Thomas, Melissa Kester e una terza donna che ha scelto di restare anonima. La prima a parlare è stata Cori, all’epoca dei fatti 16enne.

Era il 1980. Thomas era compagna di classe della figlia dell’attore, Karina. Studiava alla prestigiosa United Nations International School ed era un’aspirante attrice. Non le sembrava vero di poter trascorrere una domenica a Manhattan con uno dei suoi idoli. Dopo il pranzo da McMullin’s all’Upper East Side e una passeggiata a Central Park West, Hoffman invitò le due ragazze nella stanza d’albergo dove alloggiava.

Quando Karina andò via, Cori rimase in attesa che la madre la venisse a riprendere. A quel punto, Hoffman sarebbe entrato in bagno e con la scusa di una doccia, sarebbe rimasto nudo. Nonostante l’imbarazzo della ragazza, le chiese di fargli un massaggio ai piedi. “Era la prima volta nella mia vita che vedevo un uomo nudo”, ha raccontato Thomas a Variety. “Ero mortificata. Non sapevo cosa fare. E lui ne approfittò. Rimase lì in piedi, nudo, e prese tutto il suo tempo”.

“Non sapevo come rifiutare, ma mi sono fatta forza e l’ho fatto. E lui continuava a dirmi: ‘Sono nudo. Vuoi vedere?’”, ha ricordato Cori. La situazione si è sbloccata con l’arrivo della madre della ragazza, alla quale non ha mai detto nulla per anni. “Lei aveva capito che era successo qualcosa, continuava a farmi domande ma io ero così umiliata”. Lo stesso fece con Karina, la figlia di Hoffman: “Non volevo metterla in imbarazzo”, ha spiegato.

La seconda denuncia raccolta dal magazine è quella di Melissa Kester. La donna ha raccontato di essere stata molestata quando Hoffman stava girando Ishtar, commedia avventurosa di Elaine May. Kester incontrò l’attore per la prima volta in uno studio di Malibu, dove il divo stava registrando le canzoni del film. Melissa, oggi produttrice, aveva sottoposto a Dustin alcuni progetti. Quando tornò a trovarlo in studio, nonostante fosse con il fidanzato, le chiese di andare con lui in cabina di registrazione. Fu lì che Hoffman “infilò le sue dita dentro i miei pantaloni”.

“Durò 15-20 secondi. Quando scappai in bagno, lui scoppiò a ridere. Io ero in lacrime, mi sono sentita come violentata. Senza alcun segnale. Non capivo perché l’aveva fatto”. Una terza donna ha infine raccontato che l’attore avrebbe usato violenza su di lei su quello stesso set. Dopo i ciak ai Kaufman Astoria Studios di New York, l’attore la riaccompagnò a casa e in auto le infilò le mani tra i seni. “Io non sapevo cosa fare”, ha raccontato. “Lui sorrideva, io ero immobile, come congelata, fuori dal mio corpo”. Hoffman, che ha respinto le accuse definendole “false e diffamatorie”, era già stato accusato di molestie da Anna Graham Hunter in una lettera aperta pubblicata da The Hollywood Reporter.