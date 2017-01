0 CONDIVISI Condividi Tweet

Trump come Bane? Dopo il discorso di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, in molti sul web hanno associato una delle frasi più concitate del discorso alla nazione ad un passaggio che il cattivo di Batman interpretato da Tom Hardy recita in Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan. Il “plagio” è stato ravvisato quando il neoeletto inquilino della Casa Bianca si è rivolto al “suo” popolo, accorso in massa per celebrare l’Inauguration Day.

“Questo di oggi non è un semplice passaggio di poteri da un’amministrazione all’altra, da un partito politico all’altro”, ha detto Trump. “Oggi stiamo trasferendo il potere da Washington e lo restituiamo a voi, il popolo”. È stata proprio quest’ultima parte a finire nell’occhio del ciclone. Troppo simile a quella pronunciata da Bane alla popolazione di Gotham additando l’insabbiamento dei crimini compiuti da Harvey Dent?

Trump come Bane: il video

“Noi togliamo Gotham ai corrotti! Ai ricchi! Ai persecutori di generazioni che vi hanno sottomesso con la chimera di un’opportunità! La restituiamo a voi, il popolo”, dice lo spietato mercenario con indosso la maschera elettronica. “In questi anni l’establishment ha protetto se stesso, ma non i cittadini del nostro Paese”, è stata invece l’indicazione di Trump. Ecco il video-confronto pubblicato da Timothy Burke di Deadspin su Twitter.