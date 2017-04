0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si sono concluse a Roma le riprese di Tu mi nascondi qualcosa, la commedia degli equivoci che segnerà l’esordio di Giuseppe Loconsole. Girato tra Piemonte e Cinecittà e prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe, il film vanta un cast ricco e variegato che include Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocío Munoz Morales, Olga Rossi, Alessandro Tiberi, Stella Egitto e Eva Robin’s.

I tre protagonisti della vicenda sono un’investigatrice privata, un bigamo e una pornostar. Tutto inizia quando Valeria (Felberbaum) si trova a pedinare per errore la persona sbagliata. Scopre così che la promessa sposa di Francesco (Battiston) lo tradisce. Quest’ultimo piomba in depressione e si rivolge alla detective per salvarlo dopo avergli distrutto la vita con la sua indagine. Irene (Rossi) fa un appello in tv dopo la scomparsa di suo marito Alberto (Papaleo). L’uomo, in realtà, è ricoverato da quindici giorni in un ospedale, ma ha perso la memoria. Quando Irene raggiunge il marito, trova però un’altra moglie tunisina (Munoz Morales) al capezzale di Alberto che ovviamente, non ricorda di essere bigamo.

Tu mi nascondi qualcosa, tre storie tutte da ridere

Ezio (Tiberi) e Linda (Egitto) sono invece una coppia affiatata, nonostante Linda viva facendo la pornostar. Il fatto che la sua donna abbia rapporti sessuali con altri per ragioni di lavoro, non impensierisce minimamente Ezio, tassista con aspirazioni di scrittore. Ma questo solo fino a quando l’uomo non comincia a sospettare che tra Linda e il suo partner lavorativo ci sia del tenero. “Ho cercato di dare a questo lavoro un respiro internazionale, di fare una commedia ‘con spessore’ guardando molto a quelle francesi”, ha spiegato Loconsole all’Ansa. Distribuita da Eagle Pictures, la commedia arriverà nelle sale a fine anno.