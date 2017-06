0 CONDIVISI Condividi Tweet

Da qualche tempo, i cinecomic hanno cominciato a spopolare anche più di prima. Le grandi case di produzione hollywoodiane se ne sono accorte e perciò tutti ai ripari! La Marvel Cinematic Universe in particolare sembra voler espandere sempre di più il suo universo già variegato e ricco. Ecco quindi cosa ci aspetta nell’immediato futuro con tutti i cinecomic targati Marvel.

2017 – Spiderman: Homecoming

Di questo film ormai sappiamo curiosità e tutto quanto. Atteso sia da chi aspetta una ripresa della saga dai tempi di The Amazing Spiderman, sia dai fan di Tom Holland. La Marvel punta molto su questo reboot per la regia di Jon Watts. Basta vedere il nutrito cast e il progetto per una nuova saga. In uscita il 7 luglio e secondo capitolo previsto per il 2019.

2017 – Thor: Ragnarok

Al termine di Avengers: Age of Ultron avevamo lasciato Thor alla ricerca delle gemme dell’infinito. Ora lo ritroviamo in questo ambizioso capitolo che promette di stravolgere quanto visto finora. Anche qui abbiamo un cast di veri e propri big di Hollywood al comando. Oltre a Chris Hemsworth nei panni di Thor, torneranno Loki e Hulk, rispettivamente Tom Hiddleston e Mark Ruffalo. Confermata Cate Blanchett nei panni della Morte e Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro. In uscita il 3 novembre 2017 negli Stati Uniti.

Tutti i cinecomic targati Marvel – da Black Panther agli Avengers

2018 – Black Panther

Tra tutti i cinecomic targati Marvel, questo è uno dei più curiosi. Black Panther aveva esordito in Captain America: Civil War e ora debutta in un film tutto suo. Chadwick Boseman riprende il ruolo principale, mentre Andy Serkis dovrebbe affiancarlo, ma non è ancora certo. Nei panni del villain di turno, ovvero Killmonger, comparirà Michael B. Jordan. La regia è stata affidata a Ryan Coogler (Creed – Nato per combattere). In uscita il 16 febbraio 2018 negli Stati Uniti.

2018 – Avengers: Infinity War

Il 4 maggio 2018 sarà una data importante negli Stati Uniti, in quanto uscirà il capitolo finale di questa saga. Strutturato in due parti distinte, promette di essere un film epocale tra tutti i cinecomic targati Marvel. Qui infatti avverrà la resa dei conti tra gli Avengers e Thanos. Non c’è ancora nessuna rivelazione sul cast, mentre i registi saranno Anthony e Joe Russo. Non ci resta che attendere il prossimo anno.

Tutti i cinecomic targati Marvel – il ritorno di Ant-Man e l’ombra di Venom

2018 – Ant-Man and the Wasp

La terza apparizione di Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) avrà nuovamente accanto Hope Van Dyne (Evangeline Lilly). L’uomo formica tornerà quindi nel ruolo di un supereroe fuggiasco dopo gli eventi di Civil War. Il sequel del film del 2015 promette dunque lo stesso tono e ritmo già mostrato. Peyton Reed è di nuovo alla regia. In uscita il 6 luglio 2018 negli Stati Uniti.

2018 – Venom

In lavorazione anche il cinecomic dedicato a uno dei più iconici nemici di Spiderman. Annunciato per la prima volta nel 2007, ora è finalmente un progetto concreto. Pur non avendo collegamenti col Marvel Cinematic Universe, sarà comunque considerato spin-off di Spiderman. Non è prevista l’apparizione di Tom Holland mentre il protagonista sarà interpretato da Tom Hardy. Con questo film l’intenzione è inaugurare un universo cinematografico sui comprimari di Spiderman. La regia è affidata a Ruben Fleischer. In uscita il 5 ottobre 2018 negli Stati Uniti.

Tutti i cinecomic targati Marvel – Aquaman, Captain Marvel e i progetti alternativi

2018 – Aquaman

Nonostante il personaggio sia stato più volte bistrattato, è in arrivo anche il cinecomic su Aquaman. A interpretarlo sarà Jason Momoa, per la regia di James Wan. Il signore di Atlantide era già apparso in precedenza in Batman vs. Superman e Justice League. In uscita il 21 dicembre 2018 negli Stati Uniti.

2019 – Captain Marvel

Nonostante l’apparenza, la protagonista sarà Carol Danvers, ovvero l’originale Mrs. Marvel. Non c’entreranno perciò nè il celebre supereroe, nè suo figlio. A intepretarla sembra sicura la presenza di Brie Larson, con Anna Boden e Ryan Fleck alla regia. Captain Marvel sarebbe dovuta apparire anche in Avengers: Age of Ultron, ma non se ne fece nulla. Ora però l’entrata nel Marvel Cinematic Universe è definitiva. In uscita l’8 marzo 2019 negli Stati Uniti.

2019 – Justice League 2

Poco o nulla si sa di questo progetto, tranne il fatto che è in cantiere. Potrebbe annoverare tra il cast tutti i grandi nomi comparsi nel precedente capitolo e molti di nuovi e illustri. Voci dicono che il cattivo di turno potrebbe essere Brainiac o Darkside. In uscita il 14 giugno 2019.

Tutti i cinecomic targati Marvel – i progetti alternativi

2018 – Animated Spiderman Project

Di questo particolare progetto, anomalo tra tutti i cinecomic targati Marvel, si sa poco. Sarà una sorta di saga separata da quella ufficiale in versione animata. Ancora non ha nome il cattivo di turno, ma a dargli la voce sarà Liev Schreiber. Al posto di Peter Parker invece ci sarà Miles Morales, un personaggio alternativo. Staremo dunque a vedere cosa ne verrà fuori all’uscita, prevista per il 20 luglio 2018.

2018 – Inhumans

Presentato come un nuovo franchise Marvel, sarà un film incentrato sull’omonima razza. Quest’ultima era presente anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. dalla seconda stagione. Torneranno quindi in ballo sia gli Inumani che gli alieni Kree. Per uno dei ruoli principali, ovvero Freccia Nera, potrebbe essere in lizza Vin Diesel. In uscita il 2 novembre 2018.

Per quanto riguarda le novità su tutti i cinecomic targati Marvel questo è quanto. Appuntamento quindi al cinema per le uscite ufficiali.