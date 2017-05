2 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutto quello che vuoi è il terzo film dietro la macchina da presa di Francesco Bruni, sceneggiatore di Paolo Virzì e Mimmo Calopresti – tra gli altri – e del Commissario Montalbano. Dopo l’esordio Scialla! e lo sfortunato Noi 4, il regista livornese dirige una commedia on the road dedicata al rapporto tra giovani e anziani. Protagonisti sono un grande Giuliano Montaldo e la promessa Andrea Carpenzano, già visto in Il permesso di Claudio Amendola.

La storia è quella di Alessandro (Carpenzano), un ragazzo romano ignorante e apparentemente superficiale, costretto dal padre (Antonio Gerardi) a fare da badante all’ottantacinquenne poeta dimenticato Giorgio (Montaldo), malato di Alzheimer. Pur controvoglia, Alessandro accetta di accompagnare quel signore elegante e distinto nelle sue passeggiate pomeridiane. I giorni passano e il rapporto tra i due diventa sempre più affettuoso. Fino a quando, accompagnati da Riccardo (Arturo Bruni, figlio del regista e rapper noto come Dark Side), Tommi (Emanuele Propizio) e Leo (Riccardone Vitiello), la banda si tuffa in un’insolita caccia al tesoro, tra ricordi del passato e scoperte del presente.

Tutto quello che vuoi: generazioni a confronto

L’ispirazione per questo progetto è stata del tutto personale, ha raccontato Bruni presentando il film alla stampa. “Sono confluite diverse cose: la malattia di mio padre, che poi è scomparso qualche mese fa; un suo ricordo d’adolescenza; la mia fascinazione per Trastevere; l’avventura dei ragazzi del Cinema America e questo mondo che è fatto di ‘binge drinking’ da una parte e ragazzi volenterosi che fanno cose interessanti dall’altra. Come dado del brodo, mi sono ricordato del bellissimo libro Poco più di niente del mio ex allievo al Centro Sperimentale, Cosimo Calamini”.

“Sapevo fin da subito che il tono del film sarebbe stato commovente, per questo ho voluto bilanciarlo con una vena umoristica”, ha spiegato. Il risultato è una delle migliori commedie della stagione, un racconto di formazione e un ritratto tenero e divertente di generazioni a confronto, mai patetico né ricattatorio. “Il cuore del film è questa banda sgangherata, questo Don Chisciotte con intorno quattro Sancho Panza”, ha aggiunto Bruni. “I ragazzi di oggi sono quelli che bevono, fumano e fanno rotolare le bottiglie giù per la scalinata di Viale Glorioso e quelli che nello stesso posto hanno organizzato una rassegna su Sergio Leone con l’audio in auricolare nel totale silenzio. I ragazzi sono questo e quello: in presenza di motivazioni possono ribaltare il mondo, senza motivazioni languiscono”.

A rubare la scena è Montaldo, tornato a recitare dopo i cammei con gli amici Verdone, Moretti e Von Trotta. “Ho cominciato come attore con Achtung! Banditi! di Carlo Lizzani”, ha ricordato. “C’erano pochi soldi e io ero a bocca aperta davanti alle macchine da presa del set. Un macchinista, guardandomi così, mi fece: ‘A Montà’, ti piace il cinema eh?’. ‘Sì, è pazzesco’, gli risposi. ‘Stai attento, il cinema è in crisi’, mi disse. Era il 1950: ne ho viste di storie”. Con gli attori che ha diretto nei suoi film, ha rivelato di aver sempre avuto ottimi rapporti. “L’unico con il quale non sono andato d’accordissimo è stato John Cassavetes [protagonista di Gli intoccabili del 1969, ndr]. Essendo un grande regista, mi stava sempre attaccato. Poi siamo diventati grandi amici. A partire da Gian Maria Volonté, che non era una persona facilissima e viveva il personaggio giorno e notte, ho sempre voluto bene agli attori”.

La parola a Giuliano Montaldo

Ora è tornato sul set, davanti la macchina da presa, perché toccato dalla sceneggiatura di Francesco Bruni. “Quando è venuto a raccontarmi la storia di suo padre, ho visto che si commuoveva. All’inizio, quando mi ha proposto di fare l’attore, ho un po’ sbandato. Ma poi mi ha dato la forza perché Francesco è davvero bravo. Tutto quello che vuoi è un racconto stupendo di due generazioni, i nonni e i nipoti, saltando i padri”. Il clima che è nato sul set è stato speciale fin da subito: “La vita dell’attore è tremenda: il regista ha sempre da fare, mentre l’attore, quando ha finito la scena, saluta tutti e va via. Quindi rimani dentro una stanza o in roulotte. Con loro no. Con loro è stato stupendo: continuavano a chiacchierare, a divertirsi, a ridere. Ora siamo veramente amici”. Alla sua esperienza da attore deve anche il legame con sua moglie: “Appena l’ho conosciuta [Vera Pescarolo, che nel film interpreta il primo amore del poeta, ndr], l’ho portata a vedere Cronache di poveri amanti, dove muoio assistito da Antonella Lualdi. Come muoio, mi guarda e mi fa: ‘Ma sei un cane come attore!’. Allora devo dire la verità: ho cercato in tutti i modi di farle cambiare idea”. Tutto quello che vuoi è al cinema dall’11 maggio con 01 Distribution.