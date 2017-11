3 CONDIVISI Condividi Tweet

L’abbiamo vista in molti ruoli, ma niente l’ha glorificata come Kill Bill e il suo personaggio Black Mamba: ecco, leggendo le tremende parole di Uma Thurman contro Weinstein, l’ormai famigerato produttore hollywoodiano, ci viene in mente proprio quella sua attitudine spietata.

Sappiamo che ormai dopo la dichiarazione di Asia Argento, il mondo del cinema è letteralmente imploso: accuse di ogni genere e di ogni tempo piovono su personaggi più o meno noti dello showbusiness, confessioni shock affollano le cronache locali e internazioali. Un vero e proprio baratro che sembra in grado di risucchiare tutti i coinvolti (vedi Kevin Spacey cancellato dal film di Ridley Scott ).

A sorpresa, spunta una nuova confessione: è quella di Uma Thurman contro Weinstein, pubblicata il Giorno del Ringraziamento sul suo profilo Instagram. La musa di Tarantino ha usato, come molte altre star, i canali social per diffondere il suo messaggio e parlare in modo chiaro, diretto e pubblico ai suoi followers e a chiunque voglia ascoltare.

Ecco il suo messaggio:: «Ho detto recentemente che ero arrabbiata, e avevo qualche ragione, #metoo nel caso non lo si capisse dallo sguardo del mio viso».

L’hashtag #metoo, come molti sapranno, è stato usato per identificare i post delle persone che vogliono unirsi ai racconti di denuncia sui personaggi pubblici che allungano le mani. La foto scelta dall’attrice, invece (quella in bianco e nero a sinistra), è presa proprio dai titoli di coda di Kill Bill. Tanto per aggiungere durezza alle sue parole.

L’attrice continua, infatti, così: “Penso fosse importante prendermi del tempo, essere corretta e precisa per cui buon Thanksgiving a tutti! (Eccetto tu Harvey, e tutti i tuoi malvagi cospiratori – sono felice che tutto stia procedendo lentamente- perché tu non meriti neanche una pallottola). Continuate a seguirmi. Uma Thurman».