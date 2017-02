0 CONDIVISI Condividi Tweet

Hanno sorpreso molti fan le parole di Uma Thurman sul Signore degli Anelli. Ospite del Late Show with Stephen Colbert, l’attrice ha confessato qual è stato il più grande errore della sua carriera: aver rifiutato la trilogia di Peter Jackson. Il regista neozelandese le aveva offerto la parte di Eowyn, andata poi a Miranda Otto. Un no di cui si pente ancora oggi.

“Avrei dovuto interpretare Eowyn”, ha detto la Thurman a Colbert, grande fan della saga fantasy. “È stato molto tempo fa, e la considero una delle peggiori decisioni che abbia mai preso. Ma avevo appena avuto la mia prima figlia e, non so, ero un po’ costretta a casa”. In quel periodo l’attrice era sposata con Ethan Hawke: i due hanno poi divorziato nel 2005.

Uma Thurman sul Signore degli Anelli: che rimpianto!

“Avevo pensato che per me un’esperienza del genere fosse strana, ma oggi è sicuramente un rimpianto”, ha spiegato. Poco male: dopo il rifiuto a Peter Jackson, Uma non ha detto di no all’amico Quentin Tarantino ed è diventata la Beatrix Kiddo di Kill Bill. Prossimamente, invece, la vedremo misteriosa e cattivissima nel cast di Imposters, nuova serie dark comedy della cable Bravo. Ecco l’intervista con Stephen Colbert.