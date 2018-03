15 CONDIVISI Condividi Tweet

Una festa esagerata è l’undicesimo film da regista di Vincenzo Salemme, adattamento per il grande schermo dell’omonima pièce teatrale che ha riscosso un grandissimo successo. Una farsa eduardiana dai risolvi sociali dolceamari, per la quale il “teatrante” napoletano ha radunato un cast di amici veterani della risata. Da Tosca D’Aquino a Iaia Forte, passando per Massimiliano Gallo, Giovanni Cacioppo, Nando Paone, Francesco Paolantoni e Andrea Di Maria. Tutto si svolge a Napoli, sulla terrazza di casa Parascandolo, dove il geometra Gennaro (Salemme), che tutti chiamano ingegnere, sta preparando con la moglie Teresa (D’Aquino) la festa per il diciottesimo compleanno della figlia (Mirea Flavia Stellato). Gennaro è un puro, un idealista, ma i tempi sono quelli che sono, tra ignoranza, furbizia, vezzi e malvezzi. Così, quando al piano di sotto il signor Scamardella (Paone) muore proprio nel giorno tanto atteso, il party con un morto sotto casa prende una piega inaspettata.

Una festa esagerata: Salemme in famiglia da eroe

Nell’adattare il film dal suo spettacolo, Salemme si è avvalso dell’aiuto di Enrico Vanzina. “Con Enrico c’è affinità e amicizia”, ha raccontato. “Volevo evitare troppa teatralità e con lui abbiamo dato garbo e passo cinematografico a questa storia”. Il cast è stato rinnovato proprio in funzione della riscrittura: “I nuovi attori danno freschezza. In fondo sono un teatrante, l’affiatamento che si è creato sul set ha dato una marcia in più. È questo che conta: il pubblico deve crederti”. Una festa esagerata riflette i grandi temi della tradizione napoletana, dalla perdita di identità alla crisi, dall’onestà alla risata immediata.

Vincenzo Salemme: Una festa esagerata al cinema dal 22 marzo

“Ho voluto raccontare questi tempi, l’implosione, l’individuo che si nasconde”, ha spiegato l’attore-regista. “Quando questa Napoli è legata al fenomeno, all’esteriore, non mi piace; mi piace quando è legata alla sua cultura profonda, antica e millenaria”. Attenta al dettaglio è anche Iaia Forte, che ha descritto l’esperienza sul set come “un gran godimento”: “Vincenzo ci ha dato la possibilità di inventare e improvvisare proprio perché c’è una forte struttura attoriale. Per me questo film è stata una grande occasione di gioco”. Chance che non si è lasciato sfuggire Giovanni Cacioppo, che ha rivelato un episodio particolare: “Poco prima delle riprese, mi sono rotto il gomito andando sull’overboard. Ma ho tolto il gesso e fatto il film. Il motivo? Era una festa esagerata ogni giorno sul set”. Distribuito in 350 copie da Medusa, Una festa esagerata è al cinema dal 22 marzo.