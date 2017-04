0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una storia nera di Antonella Lattanzi diventa un film. Il nuovo romanzo della scrittrice barese, pubblicato da Mondadori e già in vetta alle classifiche di vendite, è stato acquisito dalla Lucky Red per l’adattamento cinematografico. Il libro è un noir carico di suspense – già tradotto in più di 10 paesi – che racconta un inferno domestico, in cui una moglie accetta la violenza del marito.

La storia è quella di Vito e Carla, coppia sposata da anni e separata da qualche tempo. Vito infatti era un marito geloso, violento, capace di picchiarla per un sorriso al tabaccaio o per un vestito troppo corto. A due anni dal divorzio, i due si riuniscono per una sera con i tre figli, Nicola, Rosa e Mara. La festa va liscia, ma nelle ore successive, di Vito si perdono le tracce. Saranno le indagini di polizia e magistratura a far luce su quello che è successo davvero la notte in cui è scomparso.

Una storia nera di Antonella Lattanzi diventa un film

“Durante la scrittura ho sempre cercato di immaginarlo e viverlo come un film, e adesso questa fantasia sta per diventare realtà”, ha dichiarato la scrittrice. “È una notizia che mi riempie di gioia: sono impaziente di vedere come personaggi, luoghi e situazioni prenderanno vita loro sul grande schermo e chi e cosa diventeranno. È una delle sfide più belle e soddisfazioni più grandi che un romanzo possa desiderare”. Lattanzi, nata nel 1979, ha già pubblicato con Einaudi i romanzi Devozione (2010), vincitore del premio Cesare De Lollis e del premio Falerno, e Prima che tu mi tradisca (2013). Per il cinema ha collaborato alle sceneggiature di Fiore di Claudio Giovannesi e 2Night di Ivan Silvestrini, mentre per la tv è stata tra le autrici del programma Le invasioni barbariche di La7.