Valerian lancia Rihanna in versione aliena: nel nuovo film di Luc Besson, la cantante diventa Bubble. Una mutaforma sensuale e provocante con un look alla Liza Minnelli in Cabaret.

Bombetta, body e tacchi alti per la pop star, che quest’anno ha abbracciato in pieno la passione per la recitazione. Dopo Ocean’s Eight e Bates Motel, si è affidata al regista francese per questa space opera che la vede nel cast con Cara Delevingne, Dane DeHaan, Clive Owen e Ethan Hawke.

Ambientato nel 2740, Valerian e la città dei mille pianeti è ispirato al graphic novel di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières. Valerian (Delevigne) e Laureline (DeHaan) sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo le direttive del comandante Filitt (Owen), i due si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha. Una metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia.

Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga l’universo.

Valerian lancia Rihanna: il video

Nonostante la presenza di Rihanna, il ritorno di Luc Besson alla fantascienza è stato accolto malissimo dalla critica americana. Stephen Whitty del New York Daily News l’ha definito “un grosso buco nero”, mentre Chris Nashawaty di Entertainment Weekly l’ha bollato come “un epico pasticcio”.

Se al botteghino dovesse andare male, sarebbe un bel guaio per il regista francese. Besson infatti ha messo insieme per la produzione 197 milioni di euro, circa 225 milioni di dollari. Una cifra che rende il progetto il film più costoso mai realizzato in Francia e in Europa. Valerian arriverà negli Usa e in Gran Bretagna il 21 luglio. In Italia sarà al cinema dal 21 settembre.