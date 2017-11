123 CONDIVISI Condividi Tweet

A distanza di tempo dall’amara bufera di critiche che l’ha investita, torna una bella dichiarazione di Vanessa Incontrada sulle donne e su quei famosi chili di troppo per cui il pubblico l’ha presa di mira.

L’episodio risale a quest’estate, quando la bella presentatrice fu duramente criticata ai Wind Music Awards con messaggi, commenti e sfottò alle sue forme troppo rotonde. A difenderla è intervenuto anche Carlo Conti, e lei stessa ha voluto immediatamente dare un segnale e rispondere a questo tipo di atteggiamento.

Adesso, a distanza di mesi, intervistata da Il Fatto Quotidiano sulla scia del suo ultimo lavoro al cinema, ‘Non c’è campo’ di Federico Moccia, l’ex volto di Zelig ha voluto riprendere il discorso: “Quante cattiverie. Ho imparato a gestire certe situazioni; oggi piuttosto mi sento toccata come donna, in generale sento l’offesa verso le donne: sono argomenti talmente delicati e personali che sarebbe opportuno gestirli con garbo, e non con questa faciloneria”.

Una delle prime occasioni in cui la Incontrada è diventata bersaglio di commenti al vetriolo risale a quando aspettava il suo primo figlio, durante le riprese di Zelig, con Claudio Bisio. Davanti all’insensibilità dei suoi detrattori che, indifferenti alla naturalezza di quello che stava succedendo al suo corpo, hanno approfittato per fare ironia e per prenderla in giro:

“Come ci sono rimasta male. Lì non me lo aspettavo, attaccata a ripetizione e con zero solidarietà“. La presentatrice, inoltre, ha voluto anche condividere una riflessione che va a pescare nel passato, nell’epoca in cui i canoni di bellezza, anche e soprattutto televisivi, erano diversi e vedevano nel cosiddetto ‘curvy’ un sinonimo di prosperità e femminilità:

“Vogliamo parlare della Magnani, della Mangano o della Loren? Erano donne prosperose e osannate, mentre a me criticano il fond0schiena o il sen0 abbondante; ma se sono così, cosa ci devo fare? Devo finire sotto i ferri del chirurgo?”