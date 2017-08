225 CONDIVISI Condividi Tweet

Via col vento tolto dalla programmazione dello storico Orpheum Theatre di Memphis. Il classico del 1939 con Clark Gable e Vivien Leigh, vincitore di otto Oscar, è stato cancellato dal cinema del capoluogo del Tennessee.

Il film di Victor Fleming faceva parte del programma estivo della sala ma dopo la proiezione dell’11 agosto, il cinema ha ricevuto molti commenti negativi tanto da decidere di rimuovere la love story più famosa ed amata di sempre dal cartellone del 2018.

Tratto dal best-seller omonimo di Margaret Mitchell, Via col vento è ambientato nella Georgia del 1861, durante la Guerra Civile Americana. In seguito agli scontri di Charlottesville, nei quali un’auto si è lanciata su un corteo antirazzista facendo un morto e 30 feriti, la rappresentazione dello schiavismo e del Sud degli Stati Uniti data dal film non è piaciuta ai gestori dell’Orpheum.

Gli esercenti della sala hanno usato la pagina Facebook per comunicare al pubblico la propria scelta. Subito sono arrivati numerosi commenti, tra cui diversi che affermano come il film sia un modo per insegnare perché lo schiavismo sia abominevole. Nonostante queste obiezioni, il cinema ha rinunciato al sempreverde film-monumento prodotto da David O. Selznick.

Via col vento tolto dalla programmazione a Memphis

Lo schiavismo è male, e quindi ne va cancellata ogni minima traccia. Ma si può eliminare il male cancellando la storia? È questa una delle più frequenti domande che tanti spettatori hanno rivolto ai proprietari della sala.

“L’Orpheum apprezza molto i commenti sulla sua programmazione da parte di tutti i membri della comunità”, si legge nel post. “La recente proiezione di Via col vento dell’11 agosto ha generato diverse reazioni e l’Orpheum le ha valutate: come organizzazione, il nostro scopo è di intrattenere, educare e informare la comunità a cui risponde. L’Orpheum, quindi, non può più mostrare un film che è così indelicato verso una grande percentuale del suo pubblico”. Servirà tagliare le scandalose opinioni di Rossella O’Hara sulla Guerra di Secessione per far cambiare le cose?