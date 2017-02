1 CONDIVISI Condividi Tweet

Un bellissimo messaggio quello andato in onda sulle reti di Sky attraverso il volto fresco e gioioso della campionessa olimpionica e il futuro conduttore dei David di Donatello 2017: parliamo, naturalente, del video di Bebe Vio e Alessandro Cattelan contro gli haters e il cyberbullismo.

Non molti sanno, infatti, che oltre alle guerre virtuali della Lucarelli, anche la giovane atleta è stata coinvolta in una brutta rete di accanimento e offese sui social network. Da qui nasce l’esigenza, durante il talk show E poi c’è Cattelan, di rivolgersi ai diretti autori di questi gesti e fargli una ramanzina con ironia, sagacia e profondità.

Guarda il video di Bebe Vio e Alessandro Cattelan

Ascoltare per credere:

La campagna “Aiuta un hater. Dona un Neurone” prova anche ad esorcizzare il fenomeno del cyberbullismo sminuendo gli utenti di Facebook, quelli che riempiono di insulti e critiche sia i personaggi pubblici che la gente comune.

È per questo che il video di Bebe Vio e Alessandro Cattelan è importante e sta facendo il giro del web: se volete conoscere le tremende offese subite dall’adorabile campionessa olimpionica (motivo per cui il presentatore ha scelto proprio lei come spalla per inviare questo potente messaggio) potete dare un’occhiata a questo post della Lucarelli, che ha ricondiviso molti commenti che girano sul web.