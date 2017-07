7 CONDIVISI Condividi Tweet

I supereroi esistono davvero, e questo adorabile video di Gal Gadot con una fan in lacrime ne è la perfetta testimonianza.

La risposta che l’attrice di Wonder Woman ha dato alla sua ammiratrice è dolcissima: la scena fa il giro della rete

Già solamente dando uno sguardo alla biografia di Gal Gadot (da soldato d’Israele a Hollywood) abbiamo potuto decretare che mai ruolo fu più indovinato di così: nonostante le primissime diffidenze e critiche, infatti, l’attrice israeliana sta ricevendo un boom di consensi per il suo modo di vestire i panni che furono di Lynda Carter.

In occasione del Comic Con di San Diego, uno dei festival più famosi degli USA, la Warner Bros ha riunito tutto il cast di Justice League: Ben Affleck, Ray Fisher, Ezra Miller, Jason Momoa e, naturalmente, la bella Wonder Woman, che seduta dietro ad un bancone ha iniziato a firmare autografi per tutti gli ammiratori accorsi per vederli.

Nel tanto apprezzato video di Gal Gadot viene mostrato una parte di questo firmacopie in cui una bimba, completamente in lacrime, le si avvicina:

Guarda il video di Gal Gadot che ha commosso il web

Davanti alle lacrime della fan, l’attrice le stringe le mani e dice “Non c’è bisogno di piangere, adesso siamo amiche, siamo insieme!“. Accanto a lei, Ben Affleck indica la scena e commenta “sweet kid” (dolce ragazzina), che potrebbe essere dedicato sia alla collega che alla bambina, mentre il giovane Ezra Miller dice: “Avere il coraggio di piangere è quello che ti renderà per sempre una guerriera!“.

Il commento della mamma della bambina: “Che bellissimo esempio da seguire!”

La fan, vestita proprio con i colori e gli accessori di Wonder Woman, la guarda rapita, e la mamma pochi giorni dopo condivide questo stesso video e commenta: “Questi personaggi cinematografici contano e possono avere una grande infulenza sui giovani. Che bellissimo modello da seguire, una persona dolce e genuina. Mia figlia ricorderà questo momento per il resto della sua vita. Grazie, Gal Gadot!“