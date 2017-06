0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una serie di video inediti di Bruce Lee sono stati restaurati dalla Bruce Lee Foundation e postati online. Il mito, creatore del Jeet Kune Do e innovatore del cinema di Hong Kong, appare nell’unico vero combattimento mai ripreso. Era il 30 luglio del 1967 nel corso di una dimostrazione a Longbeach, in California. Una testimonianza che fa parte di un filmato in 16 millimetri di 8 minuti girato all’epoca, la cui esistenza era testimoniata, finora, solo da brevi spezzoni di scarsa qualità presenti sul web, molti di questi in bianco e nero.

Gli estratti circolati su YouTube sono tre. Nel primo, il Piccolo Drago, con le cinghie bianche incrociate sulla schiena, sfida gli sparring partner Ted Wong e Taky Kimura. Sebbene Lee non tolga mai il caschetto, i suoi fan non hanno dubbi. Bruce è riconoscibile per l’abbigliamento, in particolare gli stivali e i particolari guantoni che l’attore era solito indossare sul set e fuori.

Nel secondo estratto, Lee mostra una tecnica del Win Chu, lo stile che studiò per imparare le arti marziali. Si tratta del “pugno da un pollice”. Era una tecnica chiamata così perché partiva da un pollice di distanza dal suo bersaglio. In questo caso, la usa su due persone. Prima il Maestro Joe Lewis, mandandolo a sedere. Poi su un volontario, il californiano Bob Baker. L’uomo raccontò di non essere riuscito ad andare al lavoro, il giorno seguente, a causa del dolore al petto.

I video inediti di Bruce Lee

Infine, nel terzo estratto, Bruce – scomparso nel 1973 a Hong Kong – dà una dimostrazione della sua straordinaria velocità con Vic Moore. Un avversario non da poco: il campione del mondo americano di karate. Lee annunciò a Moore che gli avrebbe tirato un pugno dritto in faccia e tutto quello che doveva fare Vic era bloccarlo. Lee fece diversi passi indietro e chiese a Moore se fosse pronto. Quando Moore annuì, Bruce scattò verso di lui finché non fu all’interno del raggio sufficiente per colpire. Poi tirò un pugno direttamente al volto di Moore e si fermò prima dell’impatto. In otto tentativi, Moore non riuscì a bloccarne neanche uno.