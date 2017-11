104 CONDIVISI Condividi Tweet

Una delle grandi controversie del cinema e delle serie TV riguarda la scelta, o meno, di guardare un film in lingua originale (eventualmente aiutandosi con i sottotitoli): tra le varie scuole di pensiero troviamo l’attore Vincent Cassel contro il doppiaggio, specialmente nel nostro paese.

Vincent Cassel contro il doppiaggio

Ospite a Che Tempo Che Fa, l’attore francese non ha usato mezzi termini per definire la pratica di utilizzari professionisti del settore per tradurre le voci originali e renderle nella nostra lingua: “La cosa strana in Italia è che non c’è la possibilità di vedere un film senza doppiaggio, più che un’abitudine questo è un problema. E’ una storia di educazione, bisognerebbe imparare. Non è la stessa cosa con un’altra voce, si può doppiare, ma sono certo che così si perda qualcosa“.

Insomma, la posizione di Vincent Cassel contro il doppiaggio sembra davvero severa. Inutile dire che la sua dichiarazione da Fazio (che di recente ha destato molto scalpore per la prossima intervista di Silvio Berlusconi a Che Tempo Che Fa) ha fatto rinascere polemiche e dibattiti tra gli amanti del cinema, per i quali la questione è davvero spinosa.

L’eterno dibattito: doppiaggio sì o doppiaggio no?

Dato che gli ultimi anni, con la diffusione di piattaforme online come Netflix, Sky Go, Tim Vision, ecc.(e prima ancora con lo streaming e il download dei film e delle serie) la fruizione di contenuti in lingua originale è di facile reperimento, il pubblico si divide: da una parte i ‘puristi’, che vedono la pratica come uno snaturamento della prova attoriale. Dall’altra, chi apprezza la scuola di doppiaggio del nostro paese ed è pronto ad affermare che, in qualche caso, la voce italiana è persino superiore all’originale.

C’è anche una posizione intermedia, chiaramente, che concede in qualche caso il doppiaggio ma che consiglia comunque la visione di grandi capolavori – interpretati da grandi interpreti – nella loro madreligua. E voi come la pensate?