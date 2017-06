8 CONDIVISI Condividi Tweet

In un momento storico in cui l’attenzione verso l’argomento è più alta che mai – anche grazie al dibattito cinematografico che si è scatenato dopo la serie tv “13” di Netflix, in cui la protagonista si suicida per i torti subiti dai compagni – viene fuori un’inaspettata dichiarazione di Violante Placido vittima di bullismo.

“Quando vivevo in America ero io la ‘diversa’”

La bella attrice e figlia d’arte si è di recente confessata al Corriere della Sera, raccontando di alcuni episodi risalenti alla sua infanzia negli Stati Uniti: “Pur nella condizione di emigrante di lusso, mi sentivo diversa: ero la straniera stralunata, che si vestiva strana, parlava strano e nessuno voleva essermi amico. Le altre ragazzine già si depilavano, alcune portavano lenti a contatto colorate. Io ero intimidita, impaurita, e troppo orgogliosa per fare il primo passo“.

I soprusi di cui parla non sono quelli che ci si immagina guardando proprio le serie TV statunitensi come 13. A volte l’intimidazione è più sottile e subdola: “Mi facevano piccoli ricatti, sottili violenze psicologiche, non fisiche. Il rappresentante di classe aveva il compito di fare l’appello e mi faceva mettere in punizione per ritardi minimi. Oppure qualcuno m’invitava al cinema, ma a patto che lo facessi copiare in spagnolo, in cui ero la prima della classe. Mi offrivano amicizia sotto forma di ricatto. E se invece, in classe, davo aiuto a quelli più emarginati di tutti, facevano la spia“.

Il cambiamento da Violante Placido vittima di bullismo ad artista sensibile e filantropa

Da questa Violante Placido vittima di bullismo, quindi, è nata però un’altra Violante Placido, un’artista sensibile e filantropa che presta sempre attenzione agli altri, specialmente ai più sfortunati. Ecco un altro racconto del suo passato: “Leggevo annunci di case su un giornale. Fui avvicinata da un homeless che voleva aiutarmi, trovare lui un tetto per me. Abbiamo fatto telefonate, siamo andati in giro per i quartieri. Lo vedevo felice ed ero felice anch’io. E ho pensato che a molti non verrebbe spontaneamente di darti un aiuto se non lo chiedi. L’empatia spiccata di queste persone è il motivo per cui spesso finiscono per strada. In una società così violenta e indifferente, se hai un animo sensibile, fai fatica a trovare il tuo posto“.