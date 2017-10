0 CONDIVISI Condividi Tweet

A 50 anni dalla scomparsa, la vita di Vivien Leigh diventa un film: ad annunciare il progetto sono Michael Zam e Jaffe Cohen. I due sceneggiatori hanno già portato in tv Feud, ricostruzione della celebre faida, datata 1962, che vide protagoniste le icone hollywoodiane Joan Crawford e Bette Davis sul set di Che fine ha fatto Baby Jane?.

Zam e Cohen adatteranno stavolta il libro di Hugo Vickers, Vivien Leigh: A Biography. Il biopic si concentrerà sulla parabola dell’attrice e sulla relazione con Laurence Olivier, suo marito dal 1940 al 1960.

Leigh, nome d’arte di Vivian Mary Hartley, esordì sui palcoscenici nel 1935 e ottenne uno strepitoso successo con l’interpretazione di Via col vento di Victor Fleming, quella che è stata definita la più bella storia d’amore mai raccontata al cinema. Il personaggio di Rossella O’Hara (Scarlett nell’originale) le valse il Premio Oscar. Una seconda statuetta la ottenne nel 1951 per il ruolo di Blanche DuBois in Un tram che si chiama Desiderio di Elia Kazan, dal dramma di Tennessee Williams che aveva già portato con successo in scena nel 1949.

Sposata per vent’anni con Olivier, formò con lui la coppia più famosa e prestigiosa delle scene inglesi. “Al di là della sua bellezza, che era magica, aveva un portamento meraviglioso”, disse di lei l’amato Laurence. La diva soffriva di un disturbo bipolare e di tubercolosi. Negli ultimi tempi, era sempre più terrorizzata dall’idea dell’insuccesso e dalle recensioni negative dei critici. Sul set di La pista degli elefanti, nel 1954, ebbe un esaurimento nervoso e la Paramount fu costretta a sostituirla con Elizabeth Taylor.

Un periodo buio che si accentuò nel 1956, quando rimase incinta ma a seguito di un aborto, passò un lungo periodo di depressione. La sua ultima apparizione fu per Stanley Kramer in La nave dei folli: era il 1965 e due anni più tardi, l’8 luglio 1967, la diva morì all’età di 53 anni.

Come riportato da Variety, Zam e Cohen hanno deciso di raccontare la sua vita nonostante i problemi avuti con Feud. Olivia de Havilland, interpretata da Catherine Zeta-Jones, ha infatti querelato FX per la rappresentazione non autorizzata e inaccurata che gli autori hanno dato di lei nella serie televisiva.