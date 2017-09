203 CONDIVISI Condividi Tweet

Prima di rivelarsi come l’amata protagonista di queste prime puntate di Detto Fatto (ecco quando Caterina Balivo tornerà alla guida del programma Rai), era già ammirata per i suoi lavori al cinema (come Troppo Napoletano ed il recente Ammore e Malavita, prossimamente al cinema): ma com’è la vita privata di Serena Rossi? È davvero così sorridente, gioiosa ed energica anche quando si spengono le telecamere?

I segreti della vita privata di Serena Rossi: da quando è nato Diego i suoi ritmi sono accellerati

Pronta a sbarcare in prima serata su Rai 1 insieme a Neri Marcorè con lo show Celebration, l’attrice e presentatrice partenopea sembra essere particolarmente sulla cresta dell’onda. Viene da chiedersi quale sia il segreto di tanta spontaneità! A rispondere è lei stessa, durante un’intervista di TV Sorrisi e Canzoni:

“Sui social ho ricevuto una valanga di complimenti – ha esordito, a commento di questo fortunato inizio di stagione televisiva e cinematografica – per non parlare della gente che incontro per strada. Molti si sono affezionati a me, alla mia risata. Sono riuscita a essere me stessa. Celebration? Sono felicissima perché le canzoni sono la mia più grande passione, Sono molto spaventata. Ma è quella sana paura che poi si trasforma in adrenalina quando sali sul palcoscenico.”

L’amore familiare, e i nuovi impegni con il figlio di neanche un anno: parla Serena Rossi in versione moglie e mamma

Riguardo invece la vita privata di Serena Rossi, ecco spuntare immediatamente il nome del suo amato marito, Davide Devenuto, storico volto di Un Posto Al Sole: “Davide in questo periodo è impegnato con Celebrity MasterChef. Mi ama moltissimo… Quando gli hanno telefonato per dirgli dell’accoglienza ricevuta a Venezia lui si è commosso.”

A breve i due festeggeranno il primo compleanno del piccolo Diego. Ma com’è la vita da mamma durante questo periodo così pieno di impegni? “Diego lo porto con me, sempre. Compirà gli anni il giorno dopo l’ultima puntata di Celebration ma sicuramente festeggeremo alla grandissima. È il primo compleanno del mio cucciolo! Per me e Davide ogni giorno è festa, questo bimbo è stato il dono più bello che la vita ci potesse fare.“