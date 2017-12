501 CONDIVISI Condividi Tweet

Insieme al padre ha prodotto capolavori da Oscar come Il Postino e La vita è bella: adesso è arrivata, purtroppo, la notizia di Vittorio Cecchi Gori in coma. La sua famiglia ha richiesto la massima privacy mentre veglia su di lui all’ospedale. Ecco cosa gli è successso:

Le condizioni di Vittorio Cecchi Gori in coma farmacologico

L’ex presidente della Fiorentina, 75 anni, è stato ricoverato d’urgenza proprio il giorno di Natale, durante la tarda mattinata, ed è stato portato immediatamente nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma. La prognosi è riservata.

La causa di questa emergenza sono stati un attacco di ischemia cerebrale e problemi cardiovascolari, tuttavia secondo fonti non ufficiali le sue condizioni, seppur gravi, erano abbastanza stabili, e così sono rimaste dopo la prima notte di ricovero. L’equipe medica avrebbe dichiarato il paziente ‘in coma farmacologico’ per meglio monitorare le sue condizioni.

La famiglia al completo è in arrivo da Miami per andare da Vittorio Cecchi Gori in coma: l’ex moglie Rita Rusic, i figli Mario e Vittoria sono saltati su un aereo per raggiungere il celebre produttore. A diffondere la notizia delle sue condizioni è stato l’ufficio stampa dei Gori, che ha ribadito la richiesta di privacy e riservatezza espressa soprattutto dai figli.

Lo sfogo dell’imprenditore sulla sua solitudine

Dopo le sue burrasche finanziarie, la fine delle sue relazioni e la sua imponente carriera, l’imprenditore – lo scorso novembre – Vittorio Cecchi Gori si era lasciato andare ad uno sfogo molto malinconico:

“Purtroppo sono rimasto solo. La cosa che fa più paura all’uomo è la solitudine, è un momento davvero difficile della vita. Ho fatto sempre una vita alla grande, però ho sempre avuto storie monogamiche. Non è vera questa rappresentazione che di me danno i giornali, di far vedere che uno svolazza di qua e di là. Io sono sempre stato monogamo e quando all’improvviso quest’anno, dopo tanti anni, mi sono trovato solo ora devo dire che sento un po’ di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene e che stia altrettanto bene con me. Ho perso un po’ l’affetto dei figli che sono andati a vivere in America, papà e mamma mi guardano da lassù e sono figlio unico. È la vita, ma bisogna cercare di mantenersi sereni e avere degli interessi. Per me la vita è il cinema, vivo di ricordi.”