W gli sposi è l’ultimo film di Paolo Villaggio, girato dall’attore poco prima della sua scomparsa. Una commedia corale diretta da Valerio Zanoli, che arriverà nelle sale a fine anno.

W gli sposi racconta la storia di Maria (Iva Zanicchi) e suo cognato Mario (Carlo Pistarino), coppia improbabile che da Milano parte per la Georgia, negli Stati Uniti. L’occasione è il matrimonio del figlio di lei. I due, che vantano origini nobili, si scontreranno con la gente semplice del luogo e incontreranno anche la proprietaria di un ristorante napoletano (Marisa Laurito).

Villaggio sarà “uno psicologo sui generis, con un taglio di capelli particolare e uno spiccato accento tedesco, un omaggio al Professor Kranz”, ha rivelato Zanoli all’Ansa. “Lui è uno dei consulenti di Maria e Mario che hanno anche come riferimenti religiosi il reverendo (Lando Buzzanca), un pretino (Giulio Berruti) e una suora (Corinne Clery)”.

“Paolo era molto malato, faceva fatica a recitare, ma non voleva rinunciare. Era felice di farlo”, ha aggiunto il regista. “A fine film manda addirittura un saluto commovente, sia ai protagonisti che a tutto il suo pubblico dando la sua formula della felicità”.

Insomma, W gli sposi non finirà tra i 10 film con cui ricordare Paolo Villaggio. Ma sarà una commedia di buoni sentimenti dal sapore speciale. “Ricordo Paolo come una persona tenerissima a cui mancava ultimamente la gioia”, ha spiegato Zanoli. “A volte in un ciak riusciva a dire solo una frase, si stancava subito, tanto che il figlio Pierfrancesco lo invitava a mollare. Ma lui niente, voleva continuare a recitare fino all’ultimo”.

“A un certo punto Paolo chiese di andare a casa. Non stava bene. Ma dopo due ore si è ripresentato ed è stato bravissimo. Lo chiamavo maestro”, ha invece detto Iva Zanicchi. “L’ultima volta che l’ho visto continuavo a dirgli: ‘Non ci credo che sei ateo’. E lui mi ha detto: ‘Quando vado lì vedrò’. Mentre sicuramente amava Papa Francesco e diceva: se mi telefona ci parlo volentieri”.