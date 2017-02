0 CONDIVISI Condividi Tweet

Warren Beatty e Faye Dunaway agli Oscar 2017 consegneranno la statuetta al miglior film. Come reso noto da The Hollywood Reporter, la coppia di protagonisti di Gangster Story (Bonnie and Clyde), cult del 1967 di Arthur Penn, festeggerà il 50° anniversario del film il prossimo 26 febbraio sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles. L’idea è stata lanciata dai produttori Michael De Luca e Jennifer Todd.

Nove nomination e due Premi Oscar vinti nel 1967 (Estelle Parsons come migliore attrice non protagonista, Burnett Guffey per la migliore fotografia), Bonnie and Clyde fu un film rivoluzionario per l’epoca. Perfetta ed estrema sintesi tra Hollywood e la Nouvelle vague francese, il gangster movie di Penn ambientato negli anni della Grande Depressione si trasformò presto in un inno romantico alla ribellione anarchica e alla trasgressione giovanile.

Oggi Beatty e Dunaway hanno 79 e 76 anni. Warren, 80 anni il prossimo 30 marzo, nel 2016 è tornato al cinema dopo una lunga pausa, dirigendo e interpretando L’eccezione alla regola (Rules Don’t Apply). Gli Oscar 2017, oltre a celebrare questa coppia memorabile, renderanno omaggio anche ad altri classici della Hollywood del 1967 dai compleanni eccellenti: Il favoloso dottor Dolittle, Il laureato, Indovina chi viene a cena? e La calda notte dell’ispettore Tibbs.