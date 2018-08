0 CONDIVISI Condividi Tweet

We Happy Few è il nuovo videogame di Compulsion Games e Gearbox Publishing che manderà in visibilio i fan di 1984 e Arancia meccanica. Ambientato nel 1964, il gioco immagina un’Inghilterra oscura e depressa nella quale la Seconda guerra mondiale è stata vinta dai tedeschi e l’impero britannico si è dovuto piegare all’invasione nazista. In questo contesto fosco e opprimente, il governo ha tuttavia deciso di rendere i propri cittadini felici e ottimisti. Così le autorità, indirizzate dai politici, obbligano tutti ad assumere più volte al giorno una droga chiamata Gioia. È una sostanza che rende allegri e propositivi, euforici e rilassati.

We Happy Few, PS4 si apre alla distopia

Il protagonista è Arthur Hastings, addetto alla censura nella città di Wellington Wells. Un uomo perfettamente integrato nei nuovi meccanismi di potere. Quando ricorda di aver avuto un fratello scomparso durante la guerra, smette di prendere la Gioia. Soltanto allora si rende conto dell’inganno che il governo sta perpetrando ai danni delle persone. Dopo aver scoperto la verità, Arthur – con la scienziata Sally Boyle e il soldato Ollie Starkey – cerca di opporsi al regime, ma abitanti e poliziotti del luogo tentano in ogni modo di fermarlo.

We Happy Few, uscita a partire dal 10 agosto 2018

Ispirato alla fantascienza distopica di Orwell, Huxley, Golding e Bradbury e a opere recenti come The Lobster e The Zero Theorem, We Happy Few rifiuta logica e dinamiche sparatutto. Il giocatore deve fuggire, nascondersi, fingersi felice, escogitare inganni e sotterfugi. Insomma, si usa più la logica che i riflessi. Lo scopo è superare varie missioni nei quattro angoli di questo mondo alternativo e pericoloso. Una “distopia per le masse” che chi ha già amato BioShock non potrà che apprezzare. Il videogame è disponibile a partire dal 10 agosto 2018 per PS4, Xbox One e PC. Ecco lo story trailer, lanciato da Compulsion Games su YouTube.