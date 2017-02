0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si è svolta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills la cerimonia di premiazione dei WGA Awards 2017, i premi assegnati dall’associazione degli sceneggiatori Usa (Writers Guild of America). Barry Jenkins vince per la sceneggiatura originale di Moonlight, mentre Eric Heisserer la spunta per l’adattamento del romanzo breve di Ted Chiang, Story of Your Life, da cui è stato tratto Arrival di Denis Villeneuve.

Sul fronte televisivo, Atlanta di Donald Glover vince nelle categorie nuove serie e comedy, mentre The Americans in quella drama. Confirmation – thriller politico HBO diretto da Rick Famuyiwa e sceneggiato da Susannah Grant – trionfa per la sceneggiatura originale nella categoria long form, mentre American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson è il miglior adattamento (dal libro The Run of His Life di Jeffrey Toobin).

WGA Awards 2017, prosegue la corsa agli Oscar

La vittoria ai WGA di Moonlight ne conferma la pole-position agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, dov’è stato candidato dall’Academy con Arrival, Barriere – Fences, Il diritto di contare – Hidden Figures e Lion. I WGA Awards hanno quasi sempre anticipato le vittorie agli Oscar: per le sceneggiature adattate sono arrivati 16 successi negli ultimi 22 anni, 14 per quelle originali. Lo ha dimostrato il successo lo scorso anno di La grande scommessa e Il caso Spotlight.