Immagina la situazione: sei la moglie di un criminale e tuo marito e la sua gang vengono ammazzati durante una rapina. Il destinatario del bottino vuole i soldi. Cosa fai? Nel caso di Widows – Eredità criminale metti insieme una banda con le altre vedove per saldare il debito lasciato dalle attività dei defunti.

Succede alla protagonista del nuovo film di Steve McQueen interpretata da Viola Davis. Accanto a lei un cast altisonante: Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Robert Duvall e Liam Neeson.

Widows – Eredità criminale, il film

Diretto da Steve McQueen (12 anni schiavo, Shame, Hunger) e scritto dal regista con Gillian Flynn (L’amore bugiardo – Gone Girl, Sharp Objects), Widows – Eredità criminale è ambientato nella Chicago post-Obama dei nostri giorni. Un luogo carico di tensioni sociali pronte a esplodere da un momento all’altro.

Ad aggiungere brividi ci pensa un gruppo di rapinatori, fatti secchi dopo un colpo finito male. Il problema è che la loro refurtiva appartiene al più potente boss della città. Un pezzo grosso che si è ripulito buttandosi in politica e lo rivuole indietro a tutti i costi. Veronica, la vedova di Harry, rimette in piedi la banda con le altre tre donne per farsi strada in un mondo che non fa sconti.

Widows – Eredità criminale, cosa aspettarsi da Steve McQueen

Come suggerito dal trailer italiano, il nuovo film di Steve McQueen promette un bel ritmo mozzafiato e un senso spettacolare di inseguimenti, esplosioni e sparatorie. In più, per evitare di essere una semplice fotocopia di simili prodotti crime thriller, può contare sulla scrittura di Gillian Flynn, pronta a ribaltare ruoli e stereotipi di Hollywood. La scrittrice e sceneggiatrice ha adattato una mini-serie tv anni Ottanta, Le vedove, creata da Lynda La Plante e il cui soggetto è stato pubblicato in Italia come romanzo da Garzanti.

Il risultato è una riflessione in salsa action sul concetto di diversità, che denuncia tensioni razziali, conflitti di classe e corruzione politica che dominano gli States. “Ciò che di Widows è per me potente – ha dichiarato McQueen – è che quattro donne di diversa estrazione razziale, sociale ed economica, si uniscano per raggiungere un loro obiettivo comune e capiscano che solo collaborando possono essere capaci di tutto”. Nel pieno esplodere dei movimenti per le donne e dell’impegno per la parità nel cinema, non è cosa da poco.