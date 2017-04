0 CONDIVISI Condividi Tweet

Una coppia inedita, a cui si aggiunge un talento dalla bellezza, eleganza e classe assolute: Will Smith e Paolo Sorrentino in giuria a Cannes 2017 con la “rossa” di Hollywood Jessica Chastain. Sotto la presidenza del regista spagnolo Pedro Almodóvar, i tre contribuiranno a decretare il palmares del festival francese, in programma dal 17 al 28 maggio prossimi.

L’attore americano, il regista nostrano e la star dell’imminente Miss Sloane – Giochi di potere (al cinema dal 7 maggio) si uniscono così ad altri due uomini e tre donne: la regista tedesca Maren Ade, l’attrice cinese Fan Bingbing, la regista francese Agnès Jaoui, il regista sudcoreano Park Chan-wook e il compositore francese Gabriel Yared.

Nonostante non siano presenti film tricolori nel Concorso Ufficiale, il cinema italiano può consolarsi con Claudia Cardinale sull’affiche del festival, la madrina Monica Bellucci (per la seconda volta dopo 14 anni), il giurato Sorrentino, i due film al Certain Regard (Fortunata di Sergio Castellitto e After the War di Anna Rita Zambrano), i tre alla Quinzaine des Réalisateurs (L’intrusa di Leonardo Di Costanzo, Cuori puri di Roberto De Paolis e A Ciambra di Jonas Carpignano) e l’apertura della Semaine de la Critique affidata a Sicilian Ghost Story di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia.