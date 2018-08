0 CONDIVISI Condividi Tweet

Willy Coyote e Beep Beep sono pronti a sbarcare al cinema. Warner Bros sta preparando un film dal titolo Coyote Vs. Acme, basato sui due personaggi dei Looney Tunes che si inseguono all’infinito per i deserti delle Montagne Rocciose americane. Sarà Chris McKay, il regista di Lego Batman – Il film, a produrre il progetto.

Willy Coyote, Acme e Beep Beep: arriva il film

In questo modo Warner Bros spera di bissare il successo di Lego Batman, capace di incassare 311 milioni di dollari in tutto il mondo. Come reso noto da Variety, Coyote Vs. Acme sarà sceneggiato dai fratelli Jon e Josh Silberman, già autori e produttori di serie tv come Living Biblically, Bordertown, Deadbeat e C’è sempre il sole a Philadelphia.

Spetterà a loro il compito di inventare nuove trappole e sofisticati marchingegni che l’affamato Wile metterà in campo per evitare di masticare la polvere che gli lascia il veloce e fortunato Road Runner. I due personaggi, apparsi per la prima volta nel lontano 1949 in Fast and Furry-ous, sono stati il frutto della fantasia di Chuck Jones, figura leggendaria dell’animazione statunitense. A lui si devono anche i vari Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Taddeo, Yosemite Sam, Titti e Silvestro.

Willy il Coyote, film sui personaggi Looney Tunes

Con Coyote Vs. Acme, i Looney Tunes torneranno al cinema per la terza volta. Warner Bros aveva sperimentato la tecnica mista animazione e live action nel 1996 con Space Jam, nel quale l’asso del basket NBA Michael Jordan era chiamato a salvare il mondo dei cartoon dall’invasione di piccoli alieni provenienti da un sinistro parco di divertimenti. La seconda volta era invece toccato a Looney Tunes: Back in Action, commedia diretta da Joe Dante nel 2003, in cui i Lonney Toones erano i protagonisti, insieme a Brendan Fraser, di un giro del mondo da Parigi all’Area 51.