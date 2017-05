0 CONDIVISI Condividi Tweet

A giugno arriverà nelle sale il tanto atteso cinecomic Wonder Woman.

Scene cruente ed esplicite hanno fatto in modo di rendere Wonder Woman censurato ai fan più piccoli

Dopo Logan, però, anche il film basato sull’omonima supereroina verrà censurato.

Diretto Da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot, questa è la quarta pellicola del Dc Extended Universe.

Questo film presenterà uno dei personaggi femminili più conosciuti nel mondo dei fumetti. Wonder Woman era ormai divenuto solo un ricordo vintage ma con Batman Vs Superman viene è riportata alla luce.

Wonder Woman censurato tra violenza e scene esplicite

La trama di questo cinecomic è molto semplice, ma anche molto avvincente.

La principessa delle Amazzoni, Diana, è stata cresciuta su un’isola protetta dal mondo esterno.

Lì viene addestrata ad essere un’invincibile combattente.

Un giorno il pilota americano Steve Trevor (Chris Pine) precipita sull’isola e incontra l’amazzone.

Il giovane le racconta che tra gli uomini è in corso una grande Guerra Mondiale.

La principessa Diana decide di lasciare la sua amata isola per andare tra gli uomini e aiutare a fermare il conflitto.

Combattendo accanto agli esseri umani lei scoprirà i suoi veri poteri e capirà qual è il suo vero destino.

Questo è un film che sta già da tempo facendo molto parlare di sé.

Dalle proteste femministe contro Wonder Woman per la pelle troppo depilata, alle forti censure a livello globale.

Il cinecomic si presenta come un film tutto al femminile ricco di azione e di scene molto crude e aspre.

Per questo la Warner Bros ha deciso di censurare il nuovo cinecomic.

Per questo è stata fatta la scelta di mandare nelle sale Wonder Woman censurato ai minori di 13 anni non accompagnati dai genitori.

.@WonderWomanFilm #WonderWomanMovie Rated PG-13 for sequences of violence and action, and some suggestive content. — Stitch Kingdom (@stitchkingdom) March 21, 2017

Purtroppo i teenager non potranno vedere il film da soli a causa delle troppe scene ricche di violenza esplicita.

Aspettiamoci, quindi, un Wonder Woman sicuramente più maturo e più indirizzato ad un pubblico adulto.